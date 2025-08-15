Equipo Outdoor 15 AGO 2025 - 12:31h.

Alba Rodríguez, de 'La isla de las tentaciones 8', está disfrutando de unos días idílicos con sus seres queridos en su casa. Pero además de tomar el sol, bañarse en la playa y pasar ratos de lo más divertidos con sus amigas, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ quiere instaurar una nueva tradición: ¡la bienvenida de soltera!

En sus stories de Instagram, Alba ha compartido un vídeo en el que aparece luciendo tipazo en la playa. Además de compartir con todos sus seguidores la suerte que tiene por poder disfrutar de estos días de verano con sus amigas, ha hecho toda una declaración de intenciones: “Aquí estoy, en mi calita, en mi casa, tomando un poco el solecito. Tengo una suerte increíble. Estoy aquí con las amigas y ha habido un problema”, ha comenzado diciendo.

Luego nos ha compartido el ‘problema’ al que se refería: “Se hacen siempre despedidas de soltera, pero las bienvenidas de soltera no. Hasta ahora. Hemos pensado que me van a hacer la bienvenida de soltera. Porque me lo merezco”, ha afirmado.

El último novio que le hemos conocido a la ex de Gerard Arias es Fran Zafra, modelo y Míster Internacional, que también fue pareja de Ana Nicolás. El pasado mes de mayo, Alba reaccionaba a las advertencias que le estaban llegando sobre él y decidió salir en su defensa: “Me trata como una princesa”, decía ilusionada.

Pero ahora la situación parece que ha cambiado. En su cuenta de TikTok, Alba ha subido varios vídeos haciendo referencia a su soltería. Este mes de agosto ha hecho publicaciones en las que dice “Mejor solita, más feliz” y otra pidiendo a su madre que le busque al amor de su vida en tono de humor.

En una de sus últimas publicaciones, Alba incluso jugó con sus seguidores al subir un vídeo en el que comparaba a su hombre perfecto con su novio y, cuando fue el momento de desvelar quién era esa pareja a la que se refería, escribió: “Chismosa, ¿a qué estás esperando? Si sabes que no hay”.

Ahora, Alba está disfrutando del verano con sus seres queridos y dispuesta a instaurar una nueva tradición en España: la bienvenida de soltera.