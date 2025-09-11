Alesandro Lequio cuenta en 'Vamos a ver' una de las consecuencias de que se hiciera público su romance con Mar Flores: "Se denunció y se investigó"

Alejandra Rubio, sobre las memorias de su suegra, Mar Flores: "Todo el mundo tiene derecho a contar la historia que quiera"

Las memorias de Mar Flores están dando mucho que hablar y han vuelto a colocar a Alessandro Lequio en el centro del foco mediático. Tras varios días insistiendo en que la modelo mantenía una relación con Fernando Fernández Tapias cuando, a la vez, estaba con él, hoy ha destapado las consecuencias que tuvo para su vida que ese romance se hiciera público.

Lequio se ha enfadado mucho porque él se considera una víctima de todo lo ocurrido en la historia que protagonizaron él mismo, Mar Flores y el empresario. Y como ejemplo, ha desvelado una de las razones por las que lo pasó muy mal después de que se hiciera público su romance. “En ese momento salieron una noticia y una cinta en la que distintas personas me querían meter droga en una maleta. Esta es la historia”, reveló.

Tras escucharle, Patricia Pardo estaba de lo más sorprendida: “Esto es lo más grave que has contado en toda la semana”. Cuando le pidió más detalles, Lequio dijo que no iba a explicar nada más, aunque luego reveló algún dato más de lo ocurrido entonces.

Alessandro Lequio: “Eran personas tan poderosas que se sobreseyó”

Sandra Aladro intervino para contar más detalles de ese episodio: “Se descubre una historia sucísima y feísima. Como bien cuenta Lequio, se estaba tramando algo para que apareciese droga en un neceser de Alessandro. No llegó a suceder, pero esa idea estaba en el aire”.

Luego, para cerrar el asunto, Lequio contó que había denunciado los hechos y que se investigaron. “Pero eran personas tan poderosas que se sobreseyó”, concluyó.

Lequio también lleva insistiendo toda la semana en que lo pasó muy mal por todo lo que estaba ocurriendo y recordó que, en un evento que tenía en las islas Canarias, tuvo que soportar que un estadio entero le insultara. “No fue plato de buen gusto. Sobre todo porque yo había empezado el cortejo a la que hoy es mi mujer”, explicó. A la familia de ella no le gustaba que salieran juntos, tanto por la diferencia de edad (39 y 22) como por el “bagaje complicado” de Lequio.