Kike Calleja se marchó a Honduras para obtener una segunda oportunidad en el reality más duro de la televisión como concursante de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. En España deja a su mujer, la ex concursante de 'GH 7' Raquel Abad, que ejerce de defensora en plató del periodista. La ocasión resulta idónea para rememorar la boda de la pareja que tuvo lugar hace tres años y fue todo un acontecimiento.

Kike y Raquel, juntos desde 2017, se dieron su esperado ‘sí, quiero’ en una ceremonia que tuvo lugar el 8 de julio de 2022 en la finca El Jaral de la Mira, ubicada en el madrileño municipio de El Escorial. El casamiento estuvo oficiado nada menos que por Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, que es gran amiga de la pareja y colaboradora habitual en Telecinco.

Para tan importante día Raquel Abad lució un elegante vestido de novia blanco firmado por la creadora María Baraza. Se trataba de un traje de manga larga con un velo larguísimo. La gallega llevó la melena recogida con una tiara y optó por un ramillete de flores silvestres para acudir hacia el altar. Por su parte, Kike, optó por un clásico y elegante chaqué, un atuendo tradicional que aportó al enlace de un toque sofisticado.

Muchos famosos y Las Campos como testigos

Entre los invitados al enlace hubo muchísimos famosos de Telecinco. Por parte del novio, compañeros colaboradores como Lara Dibildos, Carmen Alcayde o José Antonio León. Por parte de la novia, nombres emblemáticos de Gran Hermano como Iñigo Sosa, Marta López o Liz Emiliano. Las mujeres del clan Campos, íntimas de Kike, tuvieron un papel fundamental en el acto. Así Alejandra Rubio leyó en un poema durante la ceremonia y tanto Carmen Borrego como Terelu Campos firmaron como testigos.

Una exclusiva bien remunerada

Tal fue el interés que suscitó la boda de Kike Calleja y Raquel Abad que una revista pagó una considerable cantidad de dinero para contar con las imágenes exclusivas del evento. Según se dijo, se pagó alrededor de 20.000 euros.

El menú del acto estuvo diseñado por el chef galardonado con dos estrellas Michelín Mario Sandoval y consistió en un cóctel inicial con aperitivos tan irresistibles como gambas de Huelva, pulpo gallego o hamburguesas de toro. Como platos principales se sirvieron Gazpacho de mango con anguila ahumada, solomillo de foie y como postre una deliciosa tarta árabe.

El romanticismo de la boda se alargó hasta la fiesta posterior. Los novios abrieron su primer baile como marido y mujer con una bachata de Juan Luis Guerra. En pleno jolgorio el cantante Juan Peña, que también estaba invitado, sorprendió a la pareja interpretando un tema que los emocionó profundamente. Además, hubo fiesta hasta las tantas y todos los invitados se lo pasaron en grande.

Luna de Miel a todo trapo

Tras la boda la pareja se embarcó en una luna de miel fabulosa. Su primera parada fue Nueva York, donde el reportero y la que fuera tercera finalista en la séptima edición de 'Gran Hermano' inmortalizaron varias fotos de su paso por la Gran Manzana para sus redes sociales. Pero ése no fue su único destino: luego pusieron rumbo a la Polinesia donde disfrutaron de unos magníficos e inolvidables días en sus playas de ensueño. Tras su viaje, la pareja regresó a España y lo primero que hizo nada más volver fue continuar con la diversión: viajaron hasta la isla de Ibiza donde disfrutaron de un concierto de Ozuna en una de las discotecas con mayor renombre de la isla.