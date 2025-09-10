Laura Ceballo 10 SEP 2025 - 03:25h.

El pasado jueves, Fani Carbajo, Kike Calleja, Gloria Camila y Noel Bayarri se conviertieron en los primeros nominados de 'Supervivientes All Stars 2025'. Este martes, durante la gala de 'Tierra de nadie', todos ellos han tenido quince segundos para pronunciar su alegato y convencer a la audiencia de que deben ser salvados de la expulsión.

Cuando le ha llegado el turno a Kike Calleja, el superviviente no ha dudado en hacer mención a uno de sus rivales en sus quince segundos de tiempo: "Me quiero quedar porque estoy muy fuerte. Tengo la suerte de que mis compañeros han querido conocerme y creo que les he sorprendido gratamente. Quiero que se sepa que estoy nominado porque hay personas como Noel que me han faltado el respeto por meterse con mi físico y mi edad. Por eso creo que me tengo que quedar, puedo seguir dando mucho y quiero llegar a la final".

Tras los alegatos de los nominados, llegaba el turno del resto de supervivientes. Todos ellos han tenido que posicionarse. Para ello, se han ido colocando detrás del compañero que querían que fuera expulsado el próximo jueves.

Los posicionamientos provocan una fuerte discusión

Al llegarle el turno a Miri, esta se ha colocado tras Kike Calleja: "Con Kike me llevo genial, pero no me ha gustado que utilice su alegato para ensuciar el nombre de Noel. Creo que un alegato es para subirse a uno mismo y es lo que me ha hecho decantarme por él", ha argumentado. Ha sido entonces cuando ha estallado la tensión.

"La gente tiene que saber la realidad de lo que ha pasado. Yo no he insultado a nadie, tú solamente te muestras como eres", ha reaccionado Kike. "Eres un mentiroso, esa es la realidad. ¡Mientes!", le ha respondido Noel. Ha sido entonces cuando se ha producido entre ellos un tenso enfrentamiento que ha acabado con Jorge Javier Vázquez poniendo punto y final: "Tenemos que continuar. Interesante disputa: músculos versus corazón".