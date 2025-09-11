El concursante de 'Supervivientes All Stars' invirtió el dinero de 'Supervivients' en camperizar una furgoneta

Rubén Torres, concursante de ‘Supervivientes All Stars’, se quedó a las puertas de hacerse con el premio del concurso en 2024, pero no tuvo suerte y fue Pedro García Aguado el que se alzaba con el triunfo. No obstante, el bombero, tenía muy claro en qué iba a invertir el dinero que había conseguido durante los 103 días que estuvo en Honduras.

El tatuador invierto el dinero del concurso de supervivencia en uno de sus sueños, una furgoneta camperizada a la que ha apodado cariñosamente “camperchota”. Como buen emprendedor cuando la usa él opta por sacarle rentabilidad poniéndola en alquiler a través de una cuenta de Instragram en donde no duda en exponer todas las bondades de su furgoneta.

Se trata de una furgoneta Citroën Jumper L3/H2 completamente reformada como autocaravana equipada para tres personas que además es petfriendly. Una camper con todo lo necesario para pasar unos días en plena naturaleza desconectado de todo.¡

La “Camperchota”, uno de los sueños de Rubén Torres

Entre ‘Supervivientes’ y ‘La Isla de las Tentaciones’, Ruben Torres, tuvo tiempo suficiente para cumplir uno de sus sueños: camperizar una furgoneta para recorrer España junto a Braco, su perro. No solo ha cumplido un sueño, también la ha convertido en un negocio de alquiler turístico, pues la alquila por unos 90€ al día cuando no la está usando él. Su “Camperchota” combina su perfil de influencer, su amor por las mascotas y una vida al aire libre, transformando un capricho en una fuente de ingresos activa.

Uno de los primeros viajes que hizo con su furgoneta, fue a Madrid, “Foto del primer viaje por Madrid en mi camper que tanto he soñado tener”, aseguraba el bombero en sus redes sociales.

Se trata de una Citroën Jumper L3/H2 del año 2018, adaptada como camper de gran volumen. Equipada para alojar hasta tres personas, con una cama doble y otra individual, cuenta con cocina de gas con fregadero, nevera, congelador, ducha de agua caliente y lavabo interior. “Luces de neón para dar luz de ambiente para hacer tus escapadas con glamour”, asegura el exconcursante de ‘Supervivientes’ en una de las fotos de su camper.

Menaje, sartenes y kit de café, calefacción estacionaria automática, iluminación LED regulable, placa solar con batería de litio, claraboyas, control de crucero, cámara de marcha atrás son solo algunas de las características de la furgoneta.

Un proyecto muy personal

Rubén decidió invertir todo el dinero ganado en ‘Supervivientes’ en esta camper para hacer realidad su sueño de vivir viajando con su perro y compartir esta experiencia en redes sociales. “Por fin después de muchos años tengo mi casita con ruedas recién estrenada para recorrer mundo junto a mi Braco”, comentaba en la vídeo presentación de la “Camperchota”

Bautizada como camperchota mezcla “camper” (furgoneta camperizada) con “chota”, un término coloquial que evoca algo grande, rústico o desenfadado, encaja con su enfoque funcional, generoso en espacio y claramente orientado a escapadas con perro, naturaleza y vida sencilla, algo que muestra activamente en sus redes sociales.

Un proyecto muy personal que gestiona el propio bombero desde el perfil de Instagram.