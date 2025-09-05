Ana Carrillo 05 SEP 2025 - 15:33h.

La pareja del exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido una captura de pantalla de la conversación con su suegra

Rubén Torres se planta ante las críticas a su novia por ser mayor que él

'Supervivientes All Stars' es el primer reality en el que Rubén Torres participa teniendo novia oficial, Laura Cantizano, con la que lleva saliendo cerca de un año. En sus redes sociales, antes de poner rumbo a los Cayos Cochinos, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' resaltó en muchas ocasiones que se iba muy enamorado; incluso, en el aeropuerto declaró que iba a intentar aguantar hasta el máximo por si había visitas en la recta final y podía ir a verlo su chica, ya que le gustaría que ella viviera la experiencia de viajar hasta el paraíso hondureño.

Mientras realizaba la prueba de líder, en la que le venció Alejandro Albalá, el bombero, consciente de que la cámara le enfocaba, aprovechó para mandarle varios mensajes cariñosos a su novia, a la que llamaba "mi niña". Ella, desde plató, sonreía constantemente y lo aplaudía para mandarle ánimos desde la distancia. Va a ejercer como su defensora principal en plató y está muy entusiasmada con la idea, además de con el apoyo que ha recibido por parte del entorno de él.

En sus stories de Instagram, mientras se desarrollaba la gala conducida por Jorge Javier Vázquez desde Madrid y Laura Madrueño desde Honduras, Laura Cantizano fue compartiendo mensajes de apoyo de familiares, amigos y seguidores de Torres y esta mañana, ya horas después de su primera vez en un plató de televisión, ha querido subir una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp con su suegra, en la que muestra lo bien que se lleva con ella.

"Madre mía, Mary, qué bien lo hiciste, qué cosa más guapa, por dios qué cara", le escribe Laura a la madre de Torres, adjuntando una foto en la que se ve al bombero y empresario en Palapa cuando Laura Madrueño les comunicó que el ganador de la primera prueba de líder de la edición había sido el exmarido de Isa Pantoja, que en ese momento aprovechó para sincerarse sobre el "mal año" que había atravesado por problemas económicos y sentimentales: "El diablo me ha venido a ver, pero han estado a mi lado un amigo especialmente y mi madre y mi hermana".