El concursante de 'Supervivientes All Stars' ha formado una familia con Laura Cantizano, que tiene un hijo llamado Kilian

Así es la casa que Rubén Torres comparte con su novia, Laura Cantizano: minimalista y funcional

Rubén Torres ha sido el primer concursante del equipo blanco, el que ganó la primera prueba y reside en Playa Armonía, en hacerse con el collar de líder en 'Supervivientes All Stars'. Al recibirlo de manos de Laura Madrueño, el bombero se acordó de su querido perro, Braco, y de las personas más importantes para él: su novia, Laura Cantizano, su sobrino Thiago - hijo de su hermano Dani - y mencionó a Kilian, que es su hijastro.

Fue la propia Laura Cantizano la que aclaró, vía stories de Instagram, que Kilian es su hijo, fruto de una relación anterior, y confesó que le "explota el corazón de tanto amor" al ver a su pareja acordándose desde los Cayos Cochinos de su hijo de 18 años, que forma parte de la familia que han creado, en la que también se encuentra Braco. "Que me tenga tan presente siempre me encanta, pero que en cada cosa también nombre a mi hijo Kilian ya me tiene que me va a explotar el corazón de tanto amor", fueron las palabras de la catalana, que ejerce como su defensora en plató.

En las dedicatorias del exparticipante de 'La isla de las tentaciones' también está siempre Braco, su perro, que cumplió cinco años en enero y que es esencial en su vida. "¿Alguien sabe como puedo decirle a Braco que le amo en lo más profundo de mi corazón? De verdad que habrá gente que no lo entienda pero es que sin decir ni una palabra, sé perfectamente lo que quiere y él lo que yo necesito", escribió en el post en el que celebraba el cumpleaños de su compañero de vida.

Torres ha formado junto a Braco, Laura y Kilian su familia ideal, que se complementa con su madre, Mary, a la que vimos en los platós el año pasado defendiendo a su hijo durante su paso por 'Supervivientes 2024', con su hermano mayor, Daniel Torres, que también fue uno de sus defensores, y con el hijo de Dani, el pequeño Thiago, que adora a su tío y juega a que es concursante de 'Supervivientes' como él y gana las pruebas. Su padre falleció hace algunos años.

El bombero está muy unido a su madre, a su hermano y a su sobrino, y ha incluido en la familia Torres a su novia y su hijastro. Antes de su regreso a Honduras compartieron fotos todos juntos en una comida familiar demostrando su buena relación.