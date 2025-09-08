Ana Carrillo 08 SEP 2025 - 17:17h.

Rubén Torres ha mencionado a su hijastro al conseguir el collar de líder y su novia, Laura Cantizano, se ha mostrado entusiasmada con ese gesto

Noel Bayarri sorprende a todos dedicando su salto del helicóptero a alguien que está conociendo actualmente: "Tengo una mariposita"

Tras los saltos del helicóptero, los concursantes de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' hicieron la prueba del barro que definió los equipos y su distribución en la playas: en el equipo blanco están Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina, Sonia Monroy, Noel Bayarri, Rubén Torres, Fani Carbajo y Adara Molinero, que al ganar la prueba escogieron Playa Armonía; mientras que el equipo negro estará formado por Iván González, Jessica Bueno, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Alejandro Albalá y Kike Calleja, que vivirán en Playa Caos.

Quien se convirtió en el primer líder del equipo blanco fue Rubén Torres, que al recoger su collar de líder - que no es el primero que consigue en los Cayos Cochinos, pues en 'Supervivientes 2024' se llevó un buen número - se acordó de su novia, Laura Cantizano, y de Kilian, el hijo de 18 años que ella tiene de una relación anterior: "Mi amor, te quiero... Y también a Thiago, Kilian, Braco".

En su dedicatoria, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' también mencionó a Thiago, su único sobrino, y a Braco, su querido perro. Al escuchar esa "dedicatoria preciosa", su novia se emocionó muchísimo y ha querido compartir esos sentimientos con sus seguidores en Instagram: "Que me tenga tan presente siempre me encanta, pero que en cada cosa también nombre a mi hijo Kilian ya me tiene que me va a explotar el corazón de tanto amor".

Laura Cantizano considera que su novio "es bonito por fuera" y "brutal por dentro", y se ha confesado muy orgullosa de él por su actuación en la primera prueba de 'Supervivientes All Stars 2': "Muestras lo guerrero que eres, estás hecho de otra pasta, te amo".