Susana Molina se somete al tratamiento estético HIFU: qué es y contraindicaciones

Rocío Molina 11 SEP 2025 - 13:59h.

La ganadora de 'GH 14' ha mostrado el último tratamiento estético al que se ha sometido para rejuvenecer su rostro

Susana Molina saca la cara por María Pombo tras su polémica de la lectura: "No estoy de acuerdo"

Compartir







Susana Molina ha seguido la recomendación de unas amigas y se ha sometido a un innovador tratamiento estético destinado a rejuvenecer la piel sin necesidad de cirugía (salvo en los casos más evolucionados). La ganadora de 'Gran Hermano 14' ha probado lo que es el HIFU (Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad) facial, lo último en medicina estética a la hora de buscar resultados, sin reparos a mostrar el procedimiento a través de sus redes.

Después de pasar el verano, que es una de las épocas más agresivas para la piel por la exposición al sol, la sal del mar o el cloro de las piscinas, la influencer ha visto buen momento para poner a punto su piel, siguiendo la recomendación de sus amigas. ¿Qué tratamiento estético es en el que ha confiado? Tal como ha mostrado en sus historias de Instagram, Susana Molina ha apostado por el HIFU facial para experimentar un rejuvenecimiento y tensado de la piel.

PUEDE INTERESARTE Susana Molina se somete a su cambio de look más radical tras su boda y Guille Valle reacciona

"Sales con el efecto glow, pero en un mes se ven los resultados y sirve para reafirmar la piel, efecto lifting sin cirugía, reducir arrugas y líneas de expresión y moldear el óvalo facial, definiendo p�ómulos, mandíbula y reduciendo la flacidez", ha señalado mostrando cada paso del tratamiento. Tal y como ha recalcado Susana Molina, el resultado definitivo se podrá apreciar mejor en un mes, pero ella ha salido sintiendo más hidratación, más luz y mejor aspecto en la piel.

PUEDE INTERESARTE Susana Molina confiesa el problema que tiene en los photocalls: el análisis de los expertos

Tal y como describen desde Montserrat Quirós, el centro estético de confianza al que ha acudido la influencer, esta tecnología, que como su propio nombre indica funciona mediante la emisión de ondas de ultrasonido de alta frecuencia, busca penetrar en la piel llegando a las capas más profundas de la cara. Estas ondas generan calor en las capas internas de la piel y eso provoca una respuesta: producción de nuevo colágeno, una proteína esencial que proporciona estructura y elasticidad en la piel.

Canal de Whatsapp de Telecinco

¿Qué es el HIFU facial?

Con el tratamiento que Susana Molina se ha hecho a través de esta innovadora tecnología, busca el rejuvenecer y lograr una tonificación global del rostro, aunque no es solo para esta área exclusiva. Hay otras zonas como cuello, abdomen, escote o glúteos, entre otros, en los que se puede aplicar para mejorar la apariencia sin riesgos y retando a los dilatados procesos temporales de recuperación.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Riesgos y contraindicaciones del tratamiento

Aunque el HIFU facial es un tratamiento seguro y eficaz, no es adecuado para todas las personas. Bajo ningún concepto se puede realizar este tratamiento, tal como indican desde el centro, con heridas abiertas o cualquier tipo de lesión cutánea. Tampoco está permitido para personas con acné severo, dermatitis, psoriasis o cualquier inflamación de la piel. No está recomendado para embarazadas o en periodo de lactancia y ante enfermedades crónicas hay que consultar el caso con el médico.

Para los casos que sí pueden optar este tratamiento, hay algunos riesgos a tener en cuenta tales como: enrojecimiento, hinchazón y dolor.