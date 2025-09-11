Logo de telecincotelecinco
Logo de Telecinco OutdoorTelecinco Outdoor
Actualidad
Tratamientos de belleza

Susana Molina se somete al tratamiento estético HIFU: qué es y contraindicaciones

Susana Molina se somete al tratamiento estético HIFU
Susana Molina, ganadora de 'GH 14' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones'Instagram: @susana_bicho
Compartir

Susana Molina ha seguido la recomendación de unas amigas y se ha sometido a un innovador tratamiento estético destinado a rejuvenecer la piel sin necesidad de cirugía (salvo en los casos más evolucionados). La ganadora de 'Gran Hermano 14' ha probado lo que es el HIFU (Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad) facial, lo último en medicina estética a la hora de buscar resultados, sin reparos a mostrar el procedimiento a través de sus redes.

Después de pasar el verano, que es una de las épocas más agresivas para la piel por la exposición al sol, la sal del mar o el cloro de las piscinas, la influencer ha visto buen momento para poner a punto su piel, siguiendo la recomendación de sus amigas. ¿Qué tratamiento estético es en el que ha confiado? Tal como ha mostrado en sus historias de Instagram, Susana Molina ha apostado por el HIFU facial para experimentar un rejuvenecimiento y tensado de la piel.

PUEDE INTERESARTE
Susana Molina habla de su problema de salud
Susana Molina habla de la enfermedad autoinmune que le han diagnosticado

"Sales con el efecto glow, pero en un mes se ven los resultados y sirve para reafirmar la piel, efecto lifting sin cirugía, reducir arrugas y líneas de expresión y moldear el óvalo facial, definiendo pómulos, mandíbula y reduciendo la flacidez", ha señalado mostrando cada paso del tratamiento. Tal y como ha recalcado Susana Molina, el resultado definitivo se podrá apreciar mejor en un mes, pero ella ha salido sintiendo más hidratación, más luz y mejor aspecto en la piel.

PUEDE INTERESARTE

Tal y como describen desde Montserrat Quirós, el centro estético de confianza al que ha acudido la influencer, esta tecnología, que como su propio nombre indica funciona mediante la emisión de ondas de ultrasonido de alta frecuencia, busca penetrar en la piel llegando a las capas más profundas de la cara. Estas ondas generan calor en las capas internas de la piel y eso provoca una respuesta: producción de nuevo colágeno, una proteína esencial que proporciona estructura y elasticidad en la piel.

Susana Molina muestra el tratamiento para rejuvener el rostro al que se está sometiendo
Susana Molina muestra el tratamiento para rejuvener el rostro al que se está sometiendoInstagram: @susana_bicho

¿Qué es el HIFU facial?

Con el tratamiento que Susana Molina se ha hecho a través de esta innovadora tecnología, busca el rejuvenecer y lograr una tonificación global del rostro, aunque no es solo para esta área exclusiva. Hay otras zonas como cuello, abdomen, escote o glúteos, entre otros, en los que se puede aplicar para mejorar la apariencia sin riesgos y retando a los dilatados procesos temporales de recuperación.

Así funciona el HIFU facial: Susana Molina muestra las diferentes fases del tratamiento
Así funciona el HIFU facial: Susana Molina muestra las diferentes fases del tratamientoInstagram: susana_bicho

Riesgos y contraindicaciones del tratamiento

Aunque el HIFU facial es un tratamiento seguro y eficaz, no es adecuado para todas las personas. Bajo ningún concepto se puede realizar este tratamiento, tal como indican desde el centro, con heridas abiertas o cualquier tipo de lesión cutánea. Tampoco está permitido para personas con acné severo, dermatitis, psoriasis o cualquier inflamación de la piel. No está recomendado para embarazadas o en periodo de lactancia y ante enfermedades crónicas hay que consultar el caso con el médico.

Para los casos que sí pueden optar este tratamiento, hay algunos riesgos a tener en cuenta tales como: enrojecimiento, hinchazón y dolor.

Temas