Silvia Herreros 09 JUL 2025 - 18:18h.

Susana Molina sorprende con un cambio de look que marca un antes y un después en su imagen pública. Apenas unas semanas después de su boda con Guille Valle, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido dar un giro radical a su estilo, dejando claro que esta nueva etapa en su vida llega cargada de transformaciones.

Acostumbrada a mantener una estética muy reconocible, con su melena larga y cuidada como una de sus señas de identidad, la exnovia de Gonzalo Montoya ha apostado ahora por un corte mucho más rompedor que ha dejado boquiabiertos a sus fans.

También a su marido, que no ha podido evitar reaccionar con sorpresa tras ver por primera vez a su esposa con el pelo corto. "Amor estás preciosa! Me encanta!", escribe un emocionado y enamorado Guille Valle junto a múltiples corazones rojos.

Este nuevo look de Susana, que ella misma ha mostrado orgullosa en su perfil de Instagram, simboliza esa sensación de renovación que muchas personas buscan tras pasar por momentos clave, como una boda. Lejos de conformarse con un pequeño corte, la influencer se ha atrevido con un estilo mucho más fresco, atrevido y de plena tendencia.

Para muchos, este nuevo corte - a la altura de los hombros y perfecto para el verano -, simboliza un soplo de aire a su característica melena castaña, la cual ha estado dejando crecer por años. La murciana se ha cortado alrededor de 30 centímetros de cabello, una largura considerable que no todo el mundo está dispuesto a sacrificar cuando visita el salón de peluquería.

La ganadora de 'Gran Hermano' ha causado sensación con su nuevo look entre sus seguidores. En apenas unas horas, el vídeo que ha compartido tiene más de 16 mil 'me gusta' y cientos de comentarios. José Obando, Estela Grande, Anita Matamoros... los amigos de la creadora de contenido no han tardado en comentar, resaltando lo "guapísima" que está y lo bien que le queda este corte, realizado por el estilista Juan Diego Teo.