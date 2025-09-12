Inés Gutiérrez 12 SEP 2025 - 20:40h.

Durante muchos años Fernando Esteso triunfó gracias a su sentido del humor y la dupla que formó con Pajares

¿Cómo comenzó la amistad entre Arévalo y Fernando Esteso?

Compartir







MadridJunto con Andrés Pajares formó una exitosa dupla cómica con la que conquistaron el corazón de muchos espectadores y también alcanzaron un gran éxito. Actualmente, con 80 años ya cumplidos, Esteso vive una vida muy distinta de la que llevaba en su momento de máximo éxito.

A lo largo de su vida ha tenido momentos muy buenos, también otros bastante complicados y nada sencillos de superar. Ahora lleva una vida tranquila junto a sus hijos en Valencia, apartado de los focos, pero no por ello retirado por completo. Continúa teniendo proyectos y ganas de compartir su experiencia con los demás.

PUEDE INTERESARTE Los 4 actores españoles de los 80 que triunfaron en Hollywood

Fernando Esteso, así es la vida actual del actor de los 80

Nacido el 16 de febrero de 1945 en Zaragoza, desde muy pequeño estuvo relacionado con el mundo del espectáculo gracias a su familia. Una de las primeras veces que se subió a un escenario lo hizo junto a su padre, trabajando de payaso, una pequeña muestra de lo que podía ser su vida si se dedicaba a este mundo que fue suficiente para que a los 19 años hiciera las maletas y se mudara a Madrid para cumplir sus sueños.

Durante los 70 se convirtió en un rostro habitual de la televisión, desarrolló su faceta como actor a la vez que potenciaba su lado como cómico y humorista, ganando gran popularidad gracias a ambas, aunque su momento de máximo apogeo lo logró junto a su fiel compañero Andrés Pajares. Durante muchos años, Esteso fue un rostro habitual en programas, como invitado o como presentador, pero la fortuna no siempre le sonrió.

PUEDE INTERESARTE Así ha crecido la Brat Pack, la generación de ídolos de los 80 que cambió Hollywood para siempre

Tras una época de gran bonanza, que se extendió a los años 80, en la que ganó millones, comenzó el descenso a los infiernos. Coincidiendo con su divorcio tras veinte años de matrimonio, sus problemas de adicciones fueron cada vez más notables y la situación llegó a ser insostenible. “Me arruiné y se arruinó la familia”, confesó durante una entrevista.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con el tiempo las cosas se pudieron solventar, por lo menos en el plano financiero, hasta el equilibrio actual que disfruta ahora. Nunca dejó de trabajar, de intentar de nuevo tener éxito, algo que no es sencillo, sobre todo si durante el proceso de nuevo sufre algunos reveses. Fracasó en varios negocios de restauración y también perdió algunos trabajos en televisión por no estar en su mejor momento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, la vida da muchas vueltas y gracias a La que se avecina y el personaje de Estela Reynolds (que hacía referencia a Esteso), hace relativamente poco vio cómo de nuevo su nombre volv�ía a estar en boca de todos, esta vez sin tener que esforzarse demasiado, solo recogiendo los frutos que le ofrecían.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ahora su vida es bastante tranquila, vive en Valencia junto a sus hijos, Fernando y Arancha, con quienes tiene una cercana relación. A pesar de su edad, no parece tener intención de retirarse por completo, por lo menos mientras tenga energía para seguir adelante y, además de sacar un vino con su nombre junto a Bodegas Falcón, se habría estado planteando escribir sus memorias.