'Reconciliación', la esperada biografía del rey Juan Carlos, ya tiene fecha de publicación. Todo apuntaba a que las memorias del monarca verían la luz el próximo 12 de noviembre. Sin embargo, la editorial Planeta ha confirmado a diferentes medios de comunicación como los periódicos 'ABC' y 'El País' que estas memorias escritas en primera persona y "cuya publicación es en sí un acontecimiento histórico" verán la luz en la primera semana de diciembre.

La biografía escrita junto a su gran amiga Laurence Debray -autora también del libro sobre el Emérito 'Mi rey caído'- llevará por título 'Reconciliación', y en ella Juan Carlos repasaría los principales episodios de su vida, "explicando sus errores y sus malas decisiones".

Según diferentes medios de comunicación franceses como la revista 'Point de Vue', en este libro Juan Carlos "no oculta nada de sus arrepentimientos. Habla con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo y preferiría confesar que mentir".

Ofreciendo un extracto de la obra, el medio de comunicación francés anteriormente citado mostraba cómo el padre de Felipe VI expresaba que había decidido escribir sus memorias, "desoyendo" el consejo de su padre, don Juan -que era de la opinión de que "los reyes no se confiesan y menos aún públicamente"- porque "tengo la sensación de que me están robando mi historia".

Aunque en los últimos tiempos se había especulado con que el monarca había optado por paralizar la publicación de su biografía, ya hay fecha para su llegada a las librerías. Tal y como ha informado Planeta, 'Reconciliación' verá la luz a finales de 2025, concretamente durante la primera semana de diciembre.

Las memorias de Juan Carlos

Según la editorial, la obra repasa "en detalle" la parte privada de la vida pública de Juan Carlos, "unas memorias ricas en anécdotas que no eluden los episodios más significativos de la historia reciente, pero tampoco las alegrías ni los malos momentos de su vida íntima y personal".

Un recorrido por su trayectoria que empieza "en un país inmerso en una guerra cainita y con un joven Juan Carlos anclado a un destino que no le pertenece, pero que paso a paso, eludiendo mil complots y ganándose la confianza de unos y otros, acaba convirtiéndose en el actor principal de la transformación radical de España en el estado moderno y próspero que es hoy".

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi historia", desvela el rey emérito en el libro.

Los dos exilios: el obligado y el 'elegido'

Según Planeta, la obra, "escrita en primera persona y cuya publicación es en sí un acontecimiento histórico", viene "a reparar esa situación". "Si su majestad ha decidido dar cuenta de su historia después de casi 40 años de reinado, es porque el exilio en Abu Dabi, parte de la opinión publicada y, por qué no, los propios errores han acabado por ensombrecer su trayectoria y sus aportaciones fundamentales al éxito de la democracia española", explica.

La obra navega entre los dos exilios que marcan el principio y final de su vida -el obligado, en Estoril en su infancia, y el voluntario, en Abu Dabi- y por ella transitan muchos de los protagonistas destacados de la historia contemporánea. El monarca, en el crepúsculo de su vida y lejos de su familia, se dispone a hacer su última confesión: "No tengo derecho a llorar", reconoce. "Pero tiene derecho a buscar su anhelada reconciliación con el país que tanto ama y añora", apunta la editorial.

La portada de 'Reconciliación' es una imagen del Rey Juan Carlos con el uniforme de gala de Capitán General del Ejército de Tierra en cuya solapa luce, entre otras distinciones, el Toisón de Oro, y como se ha confirmado la obra será publicada de forma simultánea en España y en Francia.