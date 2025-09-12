Suso Álvarez nos cuenta en exclusiva los primeros detalles de su boda con Marieta: "Me voy a casar en verano"

Suso Álvarez nos revela en exclusiva que su boda con Marieta será en verano

El enlace será el broche de oro a su primer año de amor, que viven en su mejor momento, ¡dale play!

Compartir







Suso Álvarez está feliz, enamorado y no lo puede disimular. El exconcursante de 'Gran Hermano' y colaborador de televisión atraviesa una etapa profesional brillante, pero es en lo personal donde la vida le sonríe más que nunca. Su relación con Marieta, exconcursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'GH Dúo', vive su mejor momento. Tras sorprender con una romántica pedida de mano en Matalascañas (Huelva), la pareja se prepara ahora para el "sí, quiero".

En exclusiva para Outdoor Telecinco, Suso nos ha adelantado cómo avanzan los preparativos de su esperada boda con Marieta: "Están avanzando bastante. Tenemos wedding planner, ya sabemos quién viste a Marieta y quién me viste a mí… de momento todo muy bien", nos contaba con ilusión.

Aunque todavía falta por cerrar un detalle clave —la firma del contrato con el lugar de celebración—, el colaborador sí nos ha revelado la gran pista que todos esperaban: la fecha. "Me voy a casar en verano. Es cuando mejor nos viene por trabajo", contaba con una sonrisa, dejando claro que el enlace está más cerca de lo que parece.

Un cumpleaños muy especial

Mientras ultiman detalles de su enlace, la pareja no deja de compartir momentos especiales. El último, el 25 cumpleaños de Marieta, que Suso convirtió en toda una declaración de amor pública. "Hoy es tu día, cariño. Muchísimas felicidades, Marieta. Gracias por alegrarme la vida y ser la mejor compañera de viaje que podría tener. Te amo infinito", escribió junto a varias fotografías.

La celebración, organizada en su propio jardín, incluyó temática marina, un guiño a la aventura de Marieta en 'Supervivientes' y un ambiente íntimo con familiares y amigos. "Que este año sigamos de la mano descubriendo mucho más mundo juntos. Te amo. Felicidades", añadió el colaborador en redes, evidenciando lo especial que está siendo esta etapa.

Una historia de amor en su mejor momento

Para Marieta, este compromiso supone cumplir un sueño. Tras varios tropiezos sentimentales, la ilicitana ha encontrado en Suso una relación sana y estable. La pareja, que este verano celebra un año desde que hiciera pública su relación, afronta ahora la cuenta atrás para un enlace que promete estar cargado de emoción, romanticismo y alguna que otra sorpresa que todavía prefieren guardar en secreto. Dale play y no pierdas todos los detalles.