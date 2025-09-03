Ana Carrillo 03 SEP 2025 - 18:27h.

Anabel Pantoja, sobre su vuelta a la televisión con su fichaje en 'Bailando con las estrellas': "Doy las gracias"

Pelayo Díaz, que forma parte del jurado del concurso, ha revelado qué opina sobre la prima de Kiko Rivera

'Bailando con las estrellas' regresa a Telecinco con su segunda edición el sábado 13 de septiembre. Su estreno será a las 22:00 horas, el programa seguirá estando conducido por Jesús Vázquez y Valeria Mazza y los bailes serán supervisados por los cinco miembros que componen el jurado: Blanca Li, Julia Gómez Cora, Inmaculada Casal, Gorka Márquez y Pelayo Díaz, al que le han preguntado en el Festval de Vitoria-Gasteiz por su opinión sobre Anabel Pantoja, cuyos bailes tendrá que juzgar en este concurso.

"Me parece una maravilla, yo es verdad que la conozco personalmente, no somos amigos, pero siempre que la veo en algún lugar, en alguna boda o en algún evento es que la veo que se lo pasa genial y eso es algo que me encanta en la gente. Que alguien se lo pase bien, que disfrute, que no esté pendiente a los comentarios, aunque supongo que como a todos le afectarán... La veo disfrutona y creo que esa es la actitud que tienen que tener los concursantes de 'Bailando con las estrellas', así que Anabel, ¡bienvenida sea!", ha comentado el estilista.

Para él, lo esencial en el programa es que los concursantes vayan a pasarlo bien y tiene muchas ganas de que comience el próximo sábado 13 de septiembre, en lo que supondrá su vuelta a los platós tras haber participado en 'Cámbiame' y en los debates finales de 'Supervivientes 2025' - edición en la que participó -: "Asumo la posición en el jurado con mucha responsabilidad, pero con mucha emoción porque estaba deseando volver a estar involucrado en este tipo de proyectos".

"Ya sabéis que me encanta la televisión y me encanta un programa como este, en directo, de noche, con un poco de show, con emoción, donde las cosas no pasan como uno espera, donde todo nos sorprende", ha añadido el influencer, que pronostica "mucha emoción y mucho show" para el estreno de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'.