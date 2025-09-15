La hija menor de los reyes Felipe y Letizia comenzó este pasado 8 de septiembre su etapa universitaria en la capital portuguesa

La infanta Sofía y su férrea seguridad en Lisboa: una universitaria más, "muy simpática" y vigilada por una docena de agentes

La Casa Real española ha publicado este lunes 15 de septiembre un álbum privado de siete imágenes para mostrar el día a día de la infanta Sofía en Lisboa, en medio de su etapa universitaria que arrancó este pasado 8 de septiembre.

Las fotografías revelan su vida más allá de los actos oficiales: su lado más informal y estudiantil, algo que apenas ocurrió en ocasiones anteriores, como durante su estancia en el UWC Atlantic College de Gales, cuando las imágenes de su vida diaria fueron muy escasas y controladas.

Este cambio de estrategia sucede además después de que Forward College, el centro privado en el que la hija de los reyes Felipe y Letizia estudia el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y varios paparazzi ya hubieran filtrado imágenes de su vida universitaria en la capital portuguesa.

El álbum difundido por Casa Real muestra a Sofía iniciando su nueva vida universitaria: saliendo de la residencia en el barrio de Benfica, camino al campus, sonriendo a cámara y mezclándose con compañeros, participando en actividades de bienvenida de la 'Semana de Introducción' del Forward College, y posando junto a varios paisajes emblemáticos de la ciudad.

En las fotos se le ve con varios atuendos relajados: vaqueros anchos, top negro básico sin mangas, deportivas, un top blanco de palabra de honor, una falda de volantes azul y un cárdigan rojo, un estilo muy diferente al protocolario que suele acompañar sus apariciones más formales.

Este nuevo enfoque parece responder a varios factores. Primero, la filtración externa de imágenes por parte de Forward College y de medios que captaron escenas cotidianas de Sofía, que podrían haber obligado a Zarzuela a posicionarse con imágenes oficiales.

Segundo, se trata de un momento de transición en la vida de la hermana menor de la princesa Leonor. Acaba de cumplir 18 años, ha dejado el bachillerato internacional en Gales y empieza una carrera universitaria importante en tres ciudades, Lisboa, París y Berlín.

Este es un punto en el que cabe legitimar su independencia, mostrar su madurez, y generar empatía al permitir que se le vea como estudiante común, con inquietudes normales, sin uniformes ni poses institucionales.

Hasta ahora, los momentos más íntimos de Sofía habían permanecido en gran medida fuera del foco mediático.

Cabe recordar que durante su bachillerato internacional en Gales, apenas se publicaron instantáneas de la infanta de su convivencia, de sus amistades ni de su rutina estudiantil. Una discreción que había acompañado al estilo de comunicación institucional.

Las capturas en Lisboa marcan un contraste: desde su llegada a principios de septiembre se le ha visto en su residencia, paseando, socializando y participando en actividades de bienvenida, lo que refuerza esa imagen de integración universitaria, de normalidad y de cercanía.

Fechas clave de su primer año universitario

El inicio oficial de las clases está previsto para el 22 de septiembre. No será hasta finales de octubre, la semana del 27 al 31 , cuando Sofía disfrute de sus primeros días sin clases, una semana que han bautizado como 'Reading Week', en la que no tendrá clases programadas y deberán dedicar su tiempo a estudiar los contenidos y realizar trabajos.

El 19 de junio de 2026 quedará registrado como el último día oficial de la infanta en el campus de Lisboa antes de preparar su traslado a París para el segundo curso.