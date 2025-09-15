Joaquín Prats entrevista en directo al exciclista Óscar Freire en ‘El tiempo justo’ tras la polémica participación del equipo israelí en el Vuelta

¿Fue insuficiente el despliegue de fuerzas de seguridad en la final de la Vuelta?: la comparación con otros eventos de alto riesgo

El exciclista y tricampeón del mundo, Óscar Freire, se pronunció en ‘El tiempo justo’ de Joaquín Prats sobre las protestas que han marcado la última edición de la Vuelta a España y la polémica en torno al equipo israelí.

Freire aseguró que las movilizaciones que comenzaron de manera pacífica se convirtieron en actos de violencia alentados “por intereses políticos”, llegando a señalar directamente al PSOE: “Los policías tenían órdenes de no actuar en ningún momento y eso ha hecho que haya mucha más fuerza”.

El cántabro relató incidentes vividos por el pelotón: insultos, escupitajos y agresiones, como la sufrida por un compañero suyo que recibió un golpe con una bandera. “Al final ha sido un problema político que nada tiene que ver con el deporte”, recalcó.

El mensaje a Borja Iglesias

En mitad de su intervención, Freire quiso dirigirse a un futbolista en particular: Borja Iglesias, quien días atrás se posicionó públicamente contra la participación de Israel en la Vuelta. El exprofesional fue tajante:

“Hace cuatro o cinco días han jugado un partido Italia–Israel. ¿Por qué de repente dice que se marcha, que no quiere jugar al fútbol hasta que se solucione esto?”.

Para Freire, el gesto del delantero del Betis refleja un doble rasero: “Cuando toca a una persona muy de cerca es muy fácil fijarse y actuar de esta manera. Ahora nos ha tocado a los ciclistas, que solo quieren hacer deporte”.

Sobre la participación de Israel

Preguntado por si la Vuelta debería haber vetado al equipo israelí, Freire reconoció que se trata de una situación “muy complicada”: “Es como si ahora a todos los que trabajan en España que son israelíes les vamos a echar de las empresas. Es un equipo que viene a hacer deporte, que se ha clasificado y que no se encuentra en una situación nada positiva”.

El exciclista recordó que no solo el ciclismo se enfrenta a este dilema: “Ahora va a llegar Eurovisión y veremos si solo pasa con el ciclismo o con todo lo relacionado con Israel”.