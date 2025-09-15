Laura Matamoros abre las puertas de su impresionante dormitorio de diseño

Equipo Outdoor 15 SEP 2025 - 09:03h.

La ganadora de 'GH VIP 4' y exconcursante de 'Supervivientes' muestra en redes la decoración de diseño de su dormitorio

Laura Matamoros se sincera y cuenta cómo se llevan en realidad sus dos hijos, en común con Benji Aparicio

Laura Matamoros abre las puertas de su habitación de diseño. La ganadora de 'Gran Hermano VIP 4' y exconcursante de 'Supervivientes' tiene un dormitorio que es un espacio que mezcla elegancia, comodidad y ese punto chic que hace que quieras quedarte horas ahí. No es solo práctico, también aporta calidez y mucho estilo.

Lo primero que llama la atención es el mueble de madera que ocupa casi toda la pared y que sirve de soporte para la tele. Encima del mueble hay detalles decorativos que hacen que todo luzca más cuidado: como una vela que parece salida de una revista de decoración y un jarrón que da ese toque sofisticado sin esfuerzo. Otra pieza que rompe con lo tradicional es el espejo. No es cuadrado ni tiene marco, está apoyado en el suelo y tiene una forma irregular que lo hace súper original. Este detalle aporta frescura y amplitud al espacio, y demuestra que en la habitación de la ganadora de 'GH VIP' todo está pensado para combinar diseño con personalidad.

En el lado derecho de la cama, Laura ha colocado un sillón gris que tampoco pasa desapercibido: de diseño moderno y muy estiloso, invita a sentarse y relajarse, y leerse el nuevo libro por el cual se siente como una "adolescente", y que "nunca pensaría" estar tan "enganchada" a un libro. La elección del gris contrasta muy bien con la madera del mueble y con el resto de elementos, manteniendo la habitación elegante.

La cama es otro ejemplo de estilo y comodidad. Aunque solo se ve una parte, el edredón blanco y la mantita colocada encima dan sensación de lujo relajado y cómodo. Es la mezcla perfecta entre minimalismo y buen gusto, ya que no esta nada recargado, sino todo armonioso y súper 'instagrameable'.

Para rematar, el suelo está cubierto con una alfombra que hace que todo sea más acogedor. El dormitorio de la hermana de Anita Matamoros demuestra que se puede tener un espacio moderno, cómodo y con un punto de personalidad. Cada elemento, desde el mueble de madera hasta el espejo irregular, pasando por el sillón gris y la decoración sobre el mueble, aportan mucha personalidad y diseño al ambiente. Con esta decoración, Laura ha conseguido, sin duda, un espacio que transmite personalidad, relajación y, sobre todo, buen gusto.