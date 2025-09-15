Ana Carrillo 15 SEP 2025 - 18:42h.

La hija de Terelu Campos ha dado una explicación a las declaraciones que su suegra ha hecho sobre ella

Ya han salido a la luz las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma', devolviendo a la modelo al foco de atención mediática y rescatando viejas polémicas, como la de cómo descubrió realmente que iba a ser abuela porque su hijo, Carlo Costanzia, y su nuera, Alejandra Rubio, iban a tener un bebé. De acuerdo con la modelo, se enteró cuando vi la portada de la revista 'Hola' en la que se anunció la noticia, pero su hijo mantiene que se lo contó un día antes de que se publicara la revista a través de un mensaje de texto.

Patricia Pardo, en 'Vamos a ver', le preguntó a la hija de Terelu Campos cómo se enteró realmente Mar Flores de que iba a convertirse en abuela. "Yo no soy la persona que le tiene que informar", contestó la colaboradora; unas declaraciones sobre las que le preguntaron a su suegra unas horas más tarde. "Alejandra ha dicho esta mañana que no se acuerda exactamente de cómo fue", fueron las palabras que le trasmitió un reportero de 'Europa Press', ante lo que la tía de Laura Matamoros contestó: "Pero es que es una cría, ¿cómo se va a enterar?".

Tras ese comentario, elogió mucho a su nuera: "Alejandra es una chica estupenda, es lo mejor que le ha ocurrido a mi hijo en los últimos años, yo la quiero un montón y somos una familia estupenda"; pero se generó un revuelo porque muchos consideraron que había puesto en duda que la madre de su nieto supiera realmente cómo ocurrieron las cosas.

Por ese revuelo le ha preguntado una reportera de 'GTres' a la prima de José María Almoguera, que ha agradecido mucho a su suegra que le haya dedicado unas preciosas palabras en público y que ha justificado sus otras declaraciones asegurando que Mar Flores no había "escuchado la pregunta entera": "Está claro que por eso responde así".

"Es a esto a lo que me refiero cuando digo que lo tergiversáis todo", ha apostillado la sobrina de Carmen Borrego, dejando claro que no existe ningún tipo de fricción entre su suegra y ella.