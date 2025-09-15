Rocío Molina 15 SEP 2025 - 12:39h.

El aplaudido look de minifalda con correas de Alejandra Rubio para ir de concierto se puede encontrar similar en SHEIN por 30 euros

Alejandra Rubio ha logrado causar sensación con un binomio de diez para el plan que ha compartido junto a su madre Terelu Campos. La colaboradora de 'Vamos a ver' ha logrado una combinación "perfecta", tal como han definido sus seguidores en sus redes, al lucir su 'curly hair' extra largo y rubio con una falda negra de efecto piel y con correas. Una apuesta ganadora que presagia lo que se va a llevar esta nueva temporada y que ha sido todo un acierto para vibrar al ritmo de Bunbury en el Movistar Arena.

A través de un álbum de fotos con el que ha mostrado todo lo que ha vivido este fin de semana, la influencer ha dejado ver que ella y su madre Terelu Campos han estado entre el público de la gira, 'Huracán Ambulante Tour 2025' con la que el cantante Bunbury ha anunciado su retirada de los escenarios. Madre e hija han vibrado y han desconectado de las polémicas en las que se han visto envueltas en los últimos días tras la publicación de las memorias de Mar Flores.

"Preciosa con tu madre, me súper encanta la falta de correas", "divinaasss, a disfrutar de la vida", "qué bonito ver una madre y una hija divirtiéndose juntas" o "súper divertidas", son algunos de los comentarios que han hecho al ver a Alejandra Rubio y Terelu dándolo todo en el concierto. Lo otro en lo que han reparado y más ha gustado ha sido el look 'street style' de la nieta de María Teresa Campos.

Muchas amantes de la moda adoran las minifaldas por todas las posibilidades que ofrecen, pero es que el modelo que ha escogido Alejandra Rubio es la mejor elección para ir pensando en la llegada del otoño y de cara a ir a un concierto. La mezcla del cuero con correas como es su caso o la versión de tachuelas es la representación perfecta de un atrevimiento divertido. Una prenda siempre protagonista de cualquier outfit que la hija de Terelu Campos ha combinado con una camiseta negra de manga larga y su chupa de cuero.

A ese look 'street style' se une que la influencer se ha soltado la melena y ha lucido su pelo rizado al más puro estilo Zendaya que ha resultado ser el complemento perfecto para las prendas elegidas en esta ocasión. "Qué bien te queda el pelo rizado", "así siempre, libre y poderosa", "me encanta el pelo cuando lo llevas rizado", "guapísima, Alejandra", son los comentarios con los que sus fans han dictado sentencia.

La opción low cost para imitar el look de Alejandra Rubio

Aunque desconocemos la marca que ha lucido la hija de Terelu Campos de minifalda de cuero negro con correas, hay similares alternativas en el mercado. Ante la avalancha de preguntas acerca de este modelo, hemos buscado desde Outdoor una alternativa. Desde SHEIN, el gigante chino de la moda low-cost ofrecen opciones similares y a precios baratísimos (30 euros). Este, en concreto, está disponible desde la 32 (XXS) hasta la opción curvy y en múltiples colores. Negro, como el que se ha comprado Alejandra Rubio, pero también en marrón o de estilo vaquero.

La influencer parece que ha encontrado el mejor combo para lucir un 'street style' perfecto. "Va ideal para ir a un concierto", dicen y también es un conjunto que puede valer para cualquier salida nocturna. Y a las prendas elegidas se suma, su larga melena rizada y eso "marca la diferencia de todo".