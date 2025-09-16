Anita Willians se ha pronunciado en 'Vamos a ver' tras su cita con Montoya en un hotel de Barcelona

Las imágenes de Anita Williams y Montoya en el mismo hotel de Barcelona

Anita Williams y Montoya han sido pillados juntos en un hotel este fin de semana. Aprovechando un viaje del exconcurante a Barcelona por motivos profesionales y debido a su nueva faceta de artista, ambos se habrían reencontrado en un hotel de la ciudad condal.

La cita secreta salía a la luz después de que ambos compartiesen en sus redes sociales stories bailando en el mismo lugar, una habitación con papel pintado vegetal de fondo.

Según algunos testigos, la cita no terminó con la reconciliación de la pareja, sino que ambos habrían terminando discutiéndose y haciéndose nuevos reproches.

Ahora, después de que Montoya se pronunciase tras el encuentro con Anita con unas declaraciones muy ambiguas en las que dice que "están disfrutando", ha sido la colaboradora de 'Vamos a ver' la que ha entrado en directo para pronunciarse al respecto.

Después de que Patricia Pardo le recordase que solamente unos días antes le había dicho que no quería saber nada de él, Anita ha explicado: "Quiero pasar página, pero es imposible hacerlo así. Yo fui sincera y en ese momento aún no había hablado con él. Tuvimos una conversación telefónica y así las cosas no se arreglan, por eso decidimos vernos en persona. Es para tener una relación cordial por todo lo que hemos tenido juntos", ha comenzado.

Sobre si subieron esos stories con la intención de que su cita fuese descubierta y volver a estar en el epicentro de las noticias del corazón, Anita ha respondido: "No tengo ningún interés de que se hable de nosotros y estoy cansada. Estoy harta y es imposible sanar cuando no se para de meter mierda. No lo digo por vosotros, lo digo por la persona que ha publicado ese vídeo."

Además, ha aclarado para qué quedaron y si es verdad que protagonizaron una discusión: "No hubo ninguna discusión, solamente palabras guardadas desde hace mucho tiempo y esta es mi forma de expresarme. Yo no le reproché nada y le dije que no quería hablar de la chica con la que habría quedado en Sevilla".

Anita Willians: "Si un día ven a Montoya con mi hijo en el parque, no pasa nada"

"Estoy cansada de que todo sea tan mediático y todo el mundo opine. No era una quedada romántica, lo que pasa que no se puede hacer nada cuando eres una persona pública. Solamente nos vimos para tener cordialidad porque hemos construido una familia con una persona pequeña y si un día ven a Montoya con mi hijo en el parque, no pasa nada y hay que darle normalidad al tema. Nosotros hemos conseguido entendernos, pero estoy cansada de que todo se magnifique y se tergiverse", ha explicado visiblemente enfadada.