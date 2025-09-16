Lorena Romera 16 SEP 2025 - 15:20h.

La pareja de exconcursantes de 'Supervivientes' han pasado el fin de semana juntos en un hotel de Barcelona: las imágenes

Anita Williams estalla tras ser pillada en un hotel con Montoya: "No era una quedada romántica"

Anita Williams y Montoya han estado juntos en el mismo hotel de Barcelona. La pareja de exconcursantes de 'Supervivientes' y también participantes de 'La isla de las tentaciones' han compartido imágenes de esta escapada en la que se han reencontrado y todo apunta a que habrían tenido una "fuerte discusión". Tal ha sido el revuelo que se ha generado, que la influencer ha estallado en directo en 'Vamos a ver'.

La influencer y el cantante vuelven a ser centro de todas las miradas. En esta ocasión, a raíz de una información de Javi Hoyos, que ha sacado a la luz la "escapada romántica" de los dos exconcursantes de la última edición de 'Supervivientes'.

Una cita que pillaba por sorpresa a sus seguidores, que lo último que sabían de ellos era lo que la propia Anita Williams había contado en su estreno en 'Vamos a ver': que le iba a querer toda la vida, que sí creía que tenían una conversación pendiente, pero que iba a ser en privado.

La "escapada romántica secreta" ha tenido lugar este fin de semana, tal y como ya ha confirmado la propia Anita después de que hayan salido a la luz estos datos. Unas informaciones que cuadraban con las imágenes que Montoya y Anita han compartido en estos días en sus redes sociales. El de Utrera se dejaba ver en la entrada de un hotel de Barcelona y mostraba un idílico paraje en el que escribía: "desconexión".

Poco después, los que fueran concursantes de la última edición de 'Supervivientes' compartían diferentes vídeos en el interior de la habitación en la que se estaban hospedando en Barcelona. Él se dejaba ver bailando y ella sumándose a uno de los trends de moda. Unos clips en los que se veía la misma pared y papel pintado, confirmando que se encontraban juntos.

Pero parece que no todo ha sido tan de color de rosa como aparentaba en redes sociales, pues las informaciones que han visto la luz apuntan a una discusión en el hotel. "Mis seguidores me comentan que, aunque tenían la intención de reencontrarse, gran parte del hotel terminó presenciando una bronca en la que se echaban muchas cosas en cara del pasado, hablando de historias sentimentales", señala el creador de contenido.

"Gran parte del hotel presenció una bronca"

Pero Anita Williams no está nada conforme con las informaciones que se han estado dando y ha roto su silencio en 'Vamos a ver', estallando y dejando claro que "no ha sido una cita romántica". La influencer ha dejado claro que lo que pretende es tener una buena relación con él, pensando también en su hijo, que siempre ha tenido un estrecho vínculo con Montoya.

Muy tajante y visiblemente enfadada, la que fuera concursante de 'Supervivientes' y 'participante de 'La isla de las tentaciones' ha dado sus explicaciones pertinentes y ha respondido a las preguntas de los colaboradores, que han seguido apuntando a un posible acercamiento romántico entre ellos tras ver las imágenes que han compartido en redes en el mismo hotel.