Primeras pistas sobre la boda de Marieta y Suso Álvarez: así será su lugar de celebración

La finalista de 'Supervivientes' y ganadora de 'GH DÚO' ha dado las primeras pistas sobre el lugar de la celebración de su boda con Suso Álvarez

La suya es la boda más esperada del próximo año por todo lo que han fantaseado con ella y que ya es una realidad. Marieta y Suso ya han comenzado los preparativos para su gran día y la exconcursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'GH DÚO 3' los va a plasmar en su 'Diario de novia'. Un espacio concreto en sus redes donde va a ir contando a modo de cuaderno de bitácora los avances y detalles de su enlace con el colaborador televisivo. Así es como hemos podido conocer el punto "más importante, tal como apunta la influencer: las pistas de cómo que será su lugar de celebración.

¡Por fin tenemos los primeros detalles sobre la boda de Marieta y Suso Álvarez! Ha sido la propia novia la que ha desvelado datos de este punto tan importante. Con ánimo de compartir todo lo que supone preparar este bonito camino para su gran día, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' va a plasmar en diferentes vídeos las preocupaciones, sentimientos de todo lo que una vive en este proceso. Y, ¿por dónde ha empezado Marieta su 'Diario de la novia'? Pues por un punto que es uno de los mayores dolores de cabeza: el lugar de celebración de la boda.

Con su característica cercanía y desparpajo, Marieta no ha tenido ningún reparo en contar lo que ha experimentado a la hora de buscar el sitio de sus sueños para la celebración de su boda con Suso Álvarez. La influencer, de 25 años, tiene muy claro lo que quiere, aunque eso no le ha evitado el llevarse algún que otro chasco a la hora de la verdad. "Hay algunos sitios que he visto por imágenes y he dicho, Dios es el lugar de mis sueños y cuando he ido a verlos he pensado que aquí no me casaría ni loca", ha manifestado.

Lo que sabemos sobre el lugar de la boda de Marieta y Suso

"He ido a mirar por lo menos veinte. Tienes que mirar y mirar, mirar...Yo, por ejemplo, tengo mis preferidas, pero todavía no tengo mi sitio ideal", ha confesado Marieta. El no tener un sitio cerrado no significa que tenga ya sus favoritos y también los que descarta sin ninguna duda. Hay aspectos que ha comprobado en este periplo por distintos sitios y fincas que tiene seguros que son un 'no' ya la ganadora de 'GH DÚO 3' ha explicado los motivos.

En primer lugar, la finalista de 'Supervivientes' tiene claro que si en la finca no hay un plan B por si llueve o hace mal tiempo, no se va a arriesgar por mucho que le guste el sitio. También, ella va a tener muy en cuenta que "no te coman los mosquitos", que sea bonito ante todo por mucho que sea económico y que la logística sea buena. "Tienes que mirar que haya cerca sitios donde poder dormir", explica.

Conociendo todo lo que sabe que no quiere, la prometida de Suso Álvarez ha podido confirmar lo que para ella es fundamental y que le hará decantarse por un sitio u otro. Teniendo ya sus favoritos en cuarentena esperando a la decisión final, la ganadora de 'GH DÚO' ha dado pistas de lo que se podrá ver en su futuro enlace a la hora de hablar del lugar de la celebración.

Marieta tiene claro que será una finca. "Un espacio muy amplio, muy verde, que tenga mucha luz, mucha vegetación", ha admitido para añadir otra condición. "Que tenga agua, ya sea mar, río, un laguito o lo que sea. Quiero que haya agua", ha recalcado. Y estas no son las únicas condiciones. La tercera es la más llamativa de todas: "Que sea un sitio que te cuente una historia. El sitio a lo mejor es de hace 80 años o ha sido un lugar sagrado. Para mí es muy importante", ha concluido en su primer vídeo de 'Diario de una novia'.