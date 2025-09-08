Silvia Herreros 08 SEP 2025 - 13:07h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se pronuncia tras su criticado cambio de look

Marieta ha recibido infinidad de críticas tras su último cambio de look. La ganadora de 'GH Dúo' se ha puesto extensiones de cabello natural y ha dicho adiós a la favorecedora melena midi que lleva desde que Laura Madrueño le cortase el pelo en 'Supervivientes'. El revuelo que ha generado este cambio de imagen ha sido tal, que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha visto obligada a aclarar el verdadero motivo por el que ha decidido ponerse extensiones.

La prometida de Suso Álvarez estaba encantada con su corte bob. Aunque la conociéramos con el pelo largo, su media melena se había terminado convirtiendo en un auténtico sello de identidad en Marieta. Por una razón que ella misma ha querido confesar, se ha puesto extensiones de cabello natural.

"Ya sé que estoy muy guapa con mi melena corta. Además, a mí me encanta", dice mientras explica que, el día de su boda con Suso no las llevará y que para ese entonces su pelo real habrá crecido. "Lo tendré un poco más largo para poder peinarme", asegura.

La influencer, que se encuentra en pleno proceso de búsqueda de vestido, explica que quiere verse con el pelo de una largura similar a la que tendrá de aquí a un año. "Tengo que ir a probarme los vestidos de novia y me quería ver con el pelo que llevaré en un año, entonces por eso me puse las extensiones", explica.

"No las voy a llevar mucho tiempo", dice para la tranquilidad de sus seguidores. "Ni un año, ni para la boda ni nada. Son simplemente para simular y verme como voy a ir el día que vaya a probarme los vestidos de novia", relata explicando que esta decisión también le ha servido no solo para hacerse a una idea de peinados para su boda, sino también para "hacer un cambio" y renovar su imagen durante "unos meses".

"A mí mi melenita corta me encanta", asegura. En estos momentos su pelo se encuentra a la altura del hombro. Un punto de transición ante el que Marieta se ha planteado volver a cortárselo, ya que el largo que tiene le "roza" y le "molesta". Mientras lo deja crecer para poder peinarse y hacerse un recogido el día del 'sí, quiero', ha encontrado la solución perfecta en estas extensiones que pretende retirar cuando su pelo real le crezca un poco.

Respecto a lo que hará después de la boda, Marieta parece tenerlo claro. "Volveré, chicos. Volveré", ha asegurado a sus seguidores dejando claro que cuando se haya casado volverá a cortarse el pelo y a presumir de su favorecedor corte bob.