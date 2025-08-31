Marieta comparte un importante cambio en su vida: "Siempre sufro por todo"

Equipo Outdoor 31 AGO 2025 - 13:11h.

Marieta y Suso se encuentra inmersos en los preparativos de su boda y todo parece indicar que a pareja se muestra feliz con este nuevo paso que van a dar en su relación en los próximos meses. Es por ello, quizás, por lo que Marieta ha llevado a cabo una importante y profunda reflexión sobre lo mucho que ha cambiado interiormente a lo largo de los últimos años y no duda en compartir sus palabras con sus miles de seguidores a través de Instagram.

"Me encuentro tan bien... y no porque me hayan pasado cosas buenas, sino porque quiero encontrarme bien y cada día hago por trabajarlo", comienza a escribir Marieta. "He cambiado muchas cosas de mi rutina, pero también de mi mentalidad. Siempre sufro por todo, hasta por lo que me imagino y me invaden los nervios y estoy súper cansada de ello", es parte de su reflexivo mensaje a través de un story en su perfil de Instagram.

"Me encantaría vivir la vida como si mañana se acabase o como si fuese un juego y eso estoy haciendo desde hace muy poco", añade la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Tras esto, Marieta comparte un vídeo de la cuenta 'Vivir con entusiasmo' y añade su propia reflexión al respecto: "Muchas veces me fijo mucho más en lo que me preocupa o en lo que no tengo que en lo bueno o en lo que SÍ tengo".

"Y luego me paro y pienso a ver si me pasara lo que estoy pensando, ¿podría con ello? Si tiene solución sí y sino aprendería a vivir con ello como llevamos toda la vida haciendo", añade la que fuera concursante de 'Supervivientes' para rematar después con la siguiente frase: "No le deis importancia a las cosas que no las tienen y mucho menos a la gente que no la tiene. No le deis poder a nadie".