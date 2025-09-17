Natalia Sette 17 SEP 2025 - 16:06h.

El famoso Youtuber podría tener más dinero que su actual pareja, la cantante Aitana Ocaña

Plex comparte su primera foto con Aitana en Indonesia tras confirmar su relación

Compartir







El videopodcast favorito de todas las personas a las que les gusta el salseo está por fin de vuelta tras la pausa veraniega. Después de que los colaboradores de ‘En todas las salsas’ desvelaran toda la verdad de los inicio de la relación de Aitana y Plex, el youtuber vuelve a ser tema de conversación en plató. Anna Gurguí da la cifra que podría estar ganando Plex al mes ¡Un auténtico dineral! Y por si fuera poco, Lydia Lozano tiene también información muy truculenta del joven.

Haciendo un repaso por los cotilleos más importantes del verano , los colaboradores no pueden evitar hablar de una de las parejas más famosas del momento. Aitana y Plex han gritado su amor a los cuatro vientos durante estos meses a través de sus redes sociales. “Le está dando visibilidad a la relación”, comenta Lydia y añade que esto le sorprende debido a que con Sebastián Yatra no lo hizo. “Plex está encantado con la exposición”, interviene Anna Gurguí.

A raíz de esta declaración, se abre un debate en el plató del videopodcast ¿Quién es más famoso? Algunos de los colaboradores tienen claro que Aitana, sin embargo, cuando Lydia Lozano pregunta si Plex tiene mucho dinero, las dudas se apoderan del plató. "Me han dicho que tiene un avión privado, cosa que Aitana no tiene”, asegura Lydia. El debate se vuelve más intenso y los colaboradores discuten si creen que alguno de los dos está con el otro por estrategia y dinero.

Programa completo: ¿Quién gana más dinero Aitana o Plex?

Si una cosa está clara es que tanto Aitana como Plex tienen mucho dinero, pero ¿Quién tiene más? Anna Gurguí se encargó este verano de hacer un informe con la cifra estimada que habría ganado Plex a raíz de la exposición de su relación con la cantante. “Plex tiene muchísimo dinero”, asegura la colaboradora. No obstante, Aitana es una artista internacional y por tanto debe tener mucho patrimonio. “No lo gana Aitana eso”, admite Anna tras decir la cifra de dinero que recibe Plex mensualmente.

PUEDE INTERESARTE La discusión de Aitana y Plex en la fiesta secreta de la cantante tras el concierto

El videopodcast ‘En todas las salsas’ estrena temporada por todo lo alto. Con Lydia Lozano como invitada estrella, los colaboradores repasan los salseos más importantes del verano. Los mensajes que Nagore Robles mandó a la colaboradora de ‘De viernes’ tras su ruptura con Carla Flila, la discusión entre Anita y Montoya y el posicionamiento público de Lola Lolita en contra de Fabiana. ¡Entérate de todos los ‘salseos’ del momento dándole play al programa completo!