TardeAR 22 AGO 2025 - 18:40h.

‘Tardear’ ha conseguido en exclusiva las imágenes del idílico viaje de la cantante y el influencer

‘Tardear’ ha conseguido en exclusiva las imágenes que todos esperaban: el viaje de ensueño de Aitana y Plex en Bali. La pareja del momento ha disfrutado de unos días de desconexión en una espectacular villa en la isla indonesia, rodeados de amigos, paisajes idílicos… y con momentos que parecen sacados de un videoclip.

En el vídeo, vemos a Plex convertido en todo un modelo improvisado, bajando por una ladera con camisa abierta, pantalón de lino y un calzoncillo negro que no ha pasado desapercibido. Al otro lado, Aitana aparece con un look deportivo (mallas y top negro) para luego sorprender a bordo de un lujoso yate, luciendo un llamativo collar de conchas.

La escena más comentada llega cuando Plex desciende veloz las escaleras para reencontrarse con su chica: los dos se abrazan y navegan juntos por las aguas del Índico que, aunque turbias, resultan el escenario perfecto para fraguar un amor en alta mar.

Eso sí, no todo fue intimidad. Los tortolitos han compartido buena parte del viaje con su grupo de amigos, lo que generó cierto debate en el plató. Mientras algunos esperaban más momentos a solas, otros defendieron que “su generación es de compartir” y que han sabido compaginar ratos románticos con planes en grupo.