El actor es primo de Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia y del Partido Popular de esa comunidad autónoma

Jaime Lorente aterriza en 'La Agencia', la nueva serie de Telecinco, donde comparte muchas escenas con Manuela Velasco, que da vida a una representante, Andrea, que atraviesa una fuerte crisis matrimonial con Gabi, interpretado por Javier Gutiérrez. En Instagram, el actor murciano se ha mostrado entusiasmado con su participación en la serie, asegurando que se lo pasó "muy bien" en el rodaje y que espera que sus fans disfruten del episodio.

Originario de Murcia, Jaime Lorente nació en diciembre de 1991, por lo que tiene 33 años. Viene de una familia numerosa y siempre ha destacado en sus entrevistas que la familia es lo importante que tiene: está muy unido a sus hermanos y este verano se casó con Marta Goenaga, diseñadora de vestuario con la que comenzó su relación hace más de un lustro y con la que tiene dos hijos en común: Amaia, que cumplirá cuatro años en noviembre, y Luca, de dos años.

En su familia no es el único rostro conocido, pues es primo hermano de Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia y del Partido Popular de esta comunidad autónoma desde 2017. Un vínculo sobre el que Jaime Lorente habló en una entrevista que concedió a 'El Mundo' en 2023. "Lo quiero con locura. Todas las Nochebuenas y Nocheviejas ceno con él... Le admiro muchísimo", dijo el actor sobre el político de 41 años, revelando así que su relación es muy cercana.

El también director es un gran amante de su tierra, de Murcia, sobre la que también se pronunció en la citada entrevista: "Murcia es la ciudad de los llantos. La gente va llorando y se vuelve llorando porque no se quiere ir. Murcia es mi tierra, es la huerta, es mi abuela, mi abuelo… Salir de su casa y estar rodeado de naranjos. Donde han nacido mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, donde está mi colegio. Hemos sido una tierra muy machacada y no sé por qué. Somos gente buena".

Fue allí donde se formó como actor, en la Escuela Superior de Arte Dramático, tras lo cual se mudó a Madrid para comenzar a participar en series que le llevaron a alcanzar la fama a nivel mundial.