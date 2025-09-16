Telecinco.es 16 SEP 2025 - 09:41h.

No te puedes perder el próximo capítulo de 'La Agencia' con Jaime Lorente el 17 de septiembre, en Telecinco

"¿Listo para triunfar?": Jaime Lorente y Belén Rueda, entre el gran elenco de estrellas de 'La agencia': el miércoles 10 de septiembre a las 23.00 h. en Telecinco

Una nueva estrella llega pisando fuerte a 'La Agencia' en Telecinco el próximo miércoles 17 de septiembre a las 23:00 horas y ese es Jaime Lorente. Con grandes exigencias hacia Andrea, pidiéndole que haga el favor de sacarle de un apuro al ser su representante, el actor trata de calmarse a sí mismo al ver que no tiene cobertura: "Bueno, Jaime, tú relájate que un tío que ha hecho de Ángel Cristo puede con todo, o no".

El actor se sumará al elenco de la serie, donde se topará con el resto de personajes que dan vida a 'La Agencia': Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco... además de Belén Rueda, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera y Sara Sálamo.

'La Agencia', una adaptación de 'Call My Agent'

La serie de Telecinco, 'La Agencia', es una adaptación española de la exitosa serie francesa 'Call my Agent' del grupo Mediawan. Como ganadora de un International Emmy Award, sus cuatro primeras temporadas han conseguido alzarse con un gran éxito internacional en Netflix, tanto es así que han sido adaptadas para más de una docena de países.