Lidia González 17 SEP 2025 - 09:00h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ inmortaliza la etapa final de su embarazo y enseña el resultado, en el episodio 9

La Rebe enseña la ropa con la que vestirá a su hija para salir del hospital

Compartir







La Rebe está viviendo una recta final de su embarazo algo complicada y su marido ha querido sorprenderla por todo lo alto. En el episodio 9 de ‘Mi embarazo’, su propio formato en Mediaset Infinity, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ hace una bonita sesión de fotos embarazada con José Navarro y su hijo. La influencer está muy cerca de conocer a su pequeña, pero antes de que llegue este momento, ha querido llevarse un recuerdo familiar para toda la vida. La de Palencia no quería dejar pasar la oportunidad de que sus seguidores vivieran esta experiencia junto a ella y ha grabado todo el proceso. ¡No te lo pierdas!

En exclusiva para su docuserie, la creadora de contenido cuela a sus seguidores en la sesión de fotos de embarazada que se ha realizado. Antes de dar a luz, Rebeca Jiménez posa frente a la cámara con un traje que parece que se lo hubieran hecho para ella y se divierte con el regalo que le ha hecho José Navarro, con quien ha admitido estar sumida en una crisis. De esta manera, la influencer inmortaliza la etapa final de su embarazo y enseña el resultado.

PUEDE INTERESARTE José Navarro, incapaz de ocultar su emoción al pensar en su hija

“¡Qué bonito esto! Está hecho para mí”, asegura La Rebe, visiblemente emocionada, antes de comenzar la experiencia. Aunque a la familia le cuesta un poco ponerse bajo las directrices de la fotógrafa para hacer esta sesión, acaban mostrando su lado más natural y una gran complicidad entre ellos. Incluso José Navarro se atreve a adquirir el papel de director creativo y proponer sus propias poses.

José Navarro, muy preocupado por su mujer

PUEDE INTERESARTE Susi Jiménez defiende a José Navarro de las críticas de La Rebe

José Navarro ha tomado la decisión de sorprender a su mujer con una bonita sesión de fotos porque está muy preocupado por La Rebe. Antes de comenzar la experiencia, se ha querido sincerar con ella y explicarle cómo se siente. “No me queda otra que hacer esto por ti para levantarte el ánimo”, asegura, en pleno momento de crisis.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ echa a su marido de la sesión

PUEDE INTERESARTE La Rebe confiesa el duro momento que atraviesa en su embarazo

A pesar de que la creadora de contenido está disfrutando al máximo de este momento familiar, lo cierto es que también quiere tener de recuerdo algunas imágenes de su embarazo en solitario. Por este motivo, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ ha decidido echar a su marido y a su hijo de la sesión de fotos, algo que no ha sentado del todo bien a los hombres de su vida.

Capítulo completo: El resultado de las imágenes de La Rebe embarazada

La Rebe ha afrontado con mucha ilusión el regalo que le ha hecho su marido, José Navarro, por el mal momento que está atravesando en la recta final de su embarazo. La influencer se sincera sobre los complejos que tiene y las consecuencias que esto está teniendo en ella. Además, muestra el resultado de las imágenes de su posado familiar antes de dar a luz, en exclusiva. ¡No te pierdas las fotografías en Mediaset Infinity!