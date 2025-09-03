Lidia González 03 SEP 2025 - 09:10h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ enseña las prendas que ha preparado para el nacimiento de su hija, en el episodio 8

El hijo de La Rebe, José Jr, le dedica unas bonitas palabras a su hermana

La Rebe está preparando los últimos detalles de cara al nacimiento de su hija con José Navarro y ha querido compartir un bonito momento con su hermana, Susi Jiménez. Después de sincerarse sobre la crisis que vive con su marido, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ muestra la ropa con la que va a salir su bebé del hospital. A través de un nuevo capítulo de ‘Mi embarazo’, su propio formato en Mediaset Infinity, la creadora de contenido hace partícipes a sus seguidores de la colección de prendas para su hija. ¡No te lo pierdas!

Rebeca Jiménez no puede estar más contenta al ver todo lo que tiene preparado para la llegada de su pequeña, a quien ha podido verle la cara mediante una ecografía 5D. Junto a una gran pila de ropa, la influencer va enseñando, uno a uno, todos los atuendos que ha reunido: “Es ropina para estar cómoda, me lo como todo”. La creadora de contenido no puede esperar más para ver a su niña vestida como un auténtico miembro de la realeza: “Tiene que salir del hospital como la princesa Leonor”.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ ha presumido con su hermana Susi de todos los conjuntos de los que dispone para su hija y esta no ha dudado en reaccionar de la manera más sincera: “¿Cómo va a salir con esto?”. La influencer ha opinado tajantemente sobre las prendas para su sobrina y, bajo la sorprendida mirada de su hermana, afirma: “Esto es muy grande para una niña recién nacida”.

La Rebe ha querido contarle todos los detalles a su hermana sobre el complicado momento que está viviendo con su marido. En este punto de su embarazo, la de Plasencia siente que está sumida en una auténtica crisis y no sabe cómo afrontarlo. Sin embargo, Susi Jiménez ha sacado la cara por José Navarro y le ha dado un gran consejo sobre su relación a su hermana.

La Rebe está muy feliz preparando todo lo necesario para la llegada de su segunda hija con José Navarro y le ha enseñado toda la ropa que tiene a su hermana Susi. Las reacciones no se han hecho esperar y, juntas, han vivido un momento muy cómplice admirando todas las prendas. Sin embargo, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ también ha compartido con ella la situación que atraviesa con José Navarro y la crisis en la que está sumido su matrimonio. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!