La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ saca la cara por José Navarro en su crisis con La Rebe, en el episodio 8

El hijo de La Rebe, José Jr, se muestra muy dolido con su madre por no haber tenido ‘gender reveal’

La Rebe ha vivido un cómplice momento con su hermana para sincerarse sobre el mal momento que está viviendo con su marido y las reacciones no se han hecho esperar. Susi Jiménez, que ha escuchado muy atentamente todo lo que la influencer le ha contado, defiende a José Navarro de las críticas de la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’. En un nuevo capítulo de ‘Mi embarazo’, su propio formato en Mediaset Infinity, las creadoras de contenido se sinceran como nunca. ¡No te lo pierdas!

“A ver si le vamos a echar toda la culpa a mi cuñado”, sentencia la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ al romper una lanza a favor del marido de su hermana. La Rebe, que ha confesado la soledad que siente en su embarazo por algunas actitudes de su pareja, comienza un debate con su hermana sobre algunos aspectos de su matrimonio. “Espero que con la ayuda de Dios estemos bien”, afirma la influencer.

Por su parte, Susi ha querido saber hasta qué punto su hermana está siendo realista con la situación que está viviendo o si las hormonas del embarazo están haciendo más grande la situación de lo que realmente es. La hermana de La Rebe ha sacado la cara por José Navarro y le ha dado un consejo para fortalecer su matrimonio: “Tú y él tenéis que cuidar la relación cada día”.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ enseña la ropa de su bebé para el hospital

Rebeca Jiménez ya está haciendo la cuenta atrás para verle la cara a su pequeña y está muy emocionada preparando los últimos detalles. Por eso, en el capítulo 8 de su docuserie, ha mostrado la gran pila de ropa que tiene para la salida de su bebé del hospital. A pesar de la emoción de la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’, la respuesta de Susi Jiménez no ha sido lo que ella esperaba.

Capítulo completo: La Rebe habla sobre su crisis con José Navarro

La Rebe ha aprovechado la visita de Susi Jiménez para sincerarse con ella sobre el complicado momento que está viviendo en su embarazo. De esta manera, la creadora de contenido se abre en canal para hablar sobre su crisis con José Navarro y el punto en el que se encuentra su relación. La influencer responde a una serie de preguntas y desvela las discusiones que tiene con su pareja.