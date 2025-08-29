Equipo mtmad 29 AGO 2025 - 17:07h.

El protagonista de 'Los Gipsy Kings' muestra su entusiasmo ante el anuncio del sexo de su segundo bebé

La familia Navarro vuelve a un vídeo muy especial de ‘Mi embarazo’ en el que finalmente desvelan el sexo del bebé que están esperando. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ prepara junto a su pareja y su hijo, ‘Josito’, un anuncio íntimo y emotivo para compartir con sus seguidores si el nuevo miembro de la familia será niño o niña. Durante el tan esperado ‘gender reveal’, José Navarro no puede ocultar su emoción al pensar en su futura hija.

La Rebe, José Navarro y José Jr., se sientan juntos frente a la cámara para compartir este especial momento. Viviendo una de las aventuras más especiales de su vida, muestran su emoción ante la noticia de que el segundo bebé de la familia sea una niña y comparten su reacción . En concreto, el padre de la pequeña no puede evitar confesar su entusiasmo al conocer el sexo del bebé. “Es lo mejor que me puede pasar”, declara.

José Navarro no ha sido el único miembro de la familia en mostrarse emocionado con la noticia. El hijo de la famosa gitana de Plasencia, ‘Josito’, está encantado de estar tan cerca de conocer a la que será su hermana pequeña. José Jr. también ha estado presente en la especial revelación del género del bebé y ha aprovechado la ocasión para lanzarle un bonito mensaje. La Rebe, emocionada, ha quedado impresionada con el amor que ya tienen su pequeño y su marido hacia su bebé.

José Jr. le dedica unas bonitas palabras a su futura hermana y La Rebe reacciona

Está claro que los hombres de la familia no pueden haber recibido una noticia mejor. José Navarro, además, de compartir su entusiasmo al pensar en su futura hija, ha desvelado también su sorpresa al enterarse. “Quién me iba a decir que 2025 me iba a traer una niña”, confiesa. A pocos meses de recibir a su pequeña en casa, el padre de la familia Navarro se ha encontrado en una montaña rusa de emociones al conocer el sexo del bebé.

La Rebe muestra su lado más celoso al saber que ya no será la 'reina de la casa'

Rebeca Jiménez también tiene mucho que decir ante la emoción de su marido y su hijo. Después de que José Navarro haya compartido lo que significa para él estar a punto de ser papá de una niña, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ no ha podido evitar mostrar sus ‘celos’ ante la divertida situación. “Esta niña me ha quitado a mis dos hombres”.

En este nuevo vídeo de ‘Mi embarazo’, repleto de emoción y nervios, la familia Navarro comparte finalmente con sus seguidores una noticia de lo más esperada: el sexo del bebé. La Rebe, José Navarro y José Jr. siguen compartiendo todos los detalles sobre la gran aventura que están viviendo. Los hombres de la familia muestran su entusiasmo al conocer la noticia y la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ reacciona a las bonitas palabras que le dedica su hijo mayor, ‘Josito’. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!