El 9 de septiembre de 2024, la princesa de Gales anunciaba que ya había completado la quimioterapia a través de un vídeo junto a Guillermo y sus hijos

Kate Middleton reaparece con un llamativo cambio de look y junto al príncipe Guillermo tras su vuelta al trabajo

Este 9 de septiembre se cumple un año desde que Kate Middleton anunció el fin de su quimioterapia tras el diagnóstico de cáncer en marzo de 2024 y el posterior tratamiento preventivo que concluyó en septiembre del mismo año. Y lo hizo en uno de los vídeos más emotivos que el Palacio de Kensington ha compartido hasta la fecha. "No puedo expresar el alivio que siento al haber completado por fin mi tratamiento de quimioterapia", aseguraba.

A lo largo de estos 12 meses, gran parte de su vida ha dejado de ser la que era. Ahora es una nueva Kate, consciente de sus prioridades, de su entorno y de cómo quiere gestionar su papel institucional. Por ello, ha dejado atrás numerosos aspectos, e incluso personas, que han formado parte de su día a día: a la que ha sido su estilista durante dos décadas, a su casa durante estos últimos tres años y a algunas medidas de seguridad que no estaban siendo efectivas.

Adiós a su estilista de siempre, Natasha Archer

Durante casi 20 años, Natasha Archer ha sido mucho más que la estilista de Kate. Era su mano derecha. Empleada desde 2007 como asistente personal y, con el tiempo, ascendida a senior private executive assistant, Archer formó parte esencial de la construcción del estilo icónico de la princesa, impulsora del 'Kate effect' al combinar moda accesible y alta costura.

Pero Archer ahora ha dejado este puesto para lanzar su propia consultoría de moda, una noticia que sorprendió a muchos dado su papel clave durante el tratamiento contra el cáncer de la esposa del príncipe Guillermo.

Su partida representa un antes y un después en el equipo cercano de la princesa: más allá de un cambio profesional, refleja la transición hacia esta nueva etapa de Kate. Por el momento, se desconoce quién ocupará su puesto.

Más cerca de su amiga gracias a su mudanza

Coincidiendo con esta etapa de transformación, Kate y Guillermo han decidido mudarse de Adelaide Cottage a Forest Lodge, una imponente casa de ocho habitaciones situada en Windsor Great Park.

Aunque el cambio refleja también la búsqueda de un hogar "para siempre", con más espacio y estabilidad para sus hijos, hay un elemento clave que ha pasado desapercibido: que la princesa estará más cerca de su "amiga más íntima" del mundo royal, la duquesa Sofía de Edimburgo, quien reside en Bagshot Park, a solo diez minutos en coche de Forest Lodge.

Así lo ha revelado el biógrafo real Sean Smith, cuyo último libro 'Sophie: Saving the Royal Family' se ha publicado recientemente, a 'GB News'. "Siguen siendo las mejores amigas. Siempre han sido dos chicas de clase media del campo que luchan por abrirse camino a través de la etiqueta y las tradiciones de la familia real", ha manifestado.

Su amistad, ya visible en momentos como Royal Ascot 2017, se ha reforzado en los últimos años. Sofía ha sido un gran apoyo para Kate, especialmente tras su tratamiento, y esta mudanza facilita que esa unión se traduzca en apoyo constante.

Nuevos protocolos de seguridad

El tercer cambio notable en la vida de Kate tiene que ver con la seguridad y su exposición pública. Una fuente cercana a 'Naughty But Nice' de Rob Shuter ha revelado que hay ajustes en los protocolos que rigen sus desplazamientos y protección, asegurando que la mansión de la pareja está protegida con "cámaras infrarrojas, barreras reforzadas y puestos de guardia permanentes" en lugar de "setos pintorescos". "Esto no es una casa, es una fortaleza", ha explicado la fuente.

Asimismo, los vecinos sostienen que han instalado "vallas altas y sistemas de vigilancia". "Se nota que están construyendo para amenazas que ni siquiera vemos", apuntan al citado medio.

Esto responde al deseo de los futuros reyes de Reino Unido de preservar la seguridad de su familia y del personal. Cabe recordar que el pasado mes de junio su seguridad se vio comprometida tras la detención de un individuo cerca de Adelaide Cottage al colarse en los terrenos de Windsor.

Y en octubre de 2024, dos individuos encapuchados irrumpieron en una granja dentro del perímetro de Windsor, muy cerca de su casa. Aunque no se acercaron a la residencia de los príncipes, el incidente encendió las alarmas y provocó una revisión de los protocolos de seguridad, motivando en parte, junto con el otro incidente, a tomar cartas en el asunto.

Cambio de look

A todo ello hay que sumarle las nuevas imágenes de Kate con un nuevo look: su pelo color rubio ceniza sustituyendo a su clásico castaño.

Si bien la princesa de Gales ya había aparecido en Balmoral luciendo una melena visiblemente más clara, por aquel entonces no se había podido comprobar la magnitud del cambio ya que se encontraba en el interior de un vehículo y con sombrero. Pero este pasado 4 de septiembre se dejó ver en los jardines del Museo Natural de Historia de Londres por primera vez tras su gran cambio, dejando claro que ahora es rubia.

Con esta remodelación, Middleton ha dado comienzo a nueva etapa en la que, dejando atrás también la enfermedad, retoma su agenda oficial tras las vacaciones de verano.