El compositor andaluz se ha sincerado sobre los detalles del accidente que sufrió su hermano hace 30 años y sobre su muerte el pasado mes de marzo

Pedro, el hermano mayor de Lucas González, miembro de 'Andy y Lucas', fallecía el pasado mes de marzo a los 55 años a causa de un infarto fulminante. Una muerte que llegó 30 años después de su trágico accidente de moto por el que permaneció un mes en coma y que le provocó una discapacidad de más del 70% que le acompañó durante estas últimas tres décadas.

Por aquel entonces, el cantante gaditano solo tenía 13 años, y su hermano logró sobrevivir, sin embargo, ya no volvió a ser el que era, aunque la relación entre ambos no cambió. De hecho, Pedro fue quien le regaló a Lucas su primer cajón flamenco -intercambiándolo poco después por una guitarra-, empujándole así a dar sus primeros pasos en la música y a adentrarse en una carrera que le llevaría al éxito.

"No te imaginas lo que significa sentimentalmente para mí. Gracias a esta guitarra han salido muchísimas canciones, por lo que estoy muy agradecido a mi hermano por este regalo". Así lo ha contado el compositor en 'Me quedo conmigo', programa de Mediaset Infinity conducido por la psicóloga Alicia González, donde se ha sincerado sobre cómo cambió la vida de su hermano tras el accidente.

"Me da pena la vida que ha llevado mi hermano, porque pobrecito, por el accidente y tomarse una cerveza más que otra mi madre sufrió mucho con eso, y mi padre ni te cuento", ha desvelado el intérprete de 'Y en tu ventana' en el espacio de Mediaset.

En su opinión, "la vida que tenía mi hermano yo creo que no era vida, el cerebro le tocó bastante tras el accidente". En Cádiz, en concreto en el barrio de La Laguna, "todo el mundo le conocía", y es que "tenía unos andares peculiares, hacía cosas a lo 'Forrest Gump', como por ejemplo llevar dos relojes o cosas así", ha revelado Lucas entre risas.

Los hermanos mantenían una muy buena relación, y Lucas era su "ídolo". "Me adoraba. Iba por la calle y siempre preguntaba a la gente: '¿Quién te gusta más, Andy o Lucas?'. Él era diferente, iba también a un colegio especial que lo llevaba mi madre, y bueno, la verdad es que se fue muy joven para la edad que tenía, aunque egoístamente hablando ahora mi madre descansa un poco más mentalmente", ha manifestado.

Los detalles de la muerte del hermano de Lucas

Según ha narrado en el formato de Mediaset, el día anterior a que Pedro perdiera la vida "tenía la tensión alta y estaba mareado y le llevaron al hospital, y en vez de dejarlo ingresado lo mandaron a casa, y entre la tensión, la neumonía, la bronquitis y demás, todo fue un cúmulo, y le dio un infarto y se quedó ahí".

Asimismo, el artista ha desvelado que fue su madre la que se encontró a Pedro ya sin signos vitales. "Para mi madre ha sido un palo muy duro, fue ella la que se lo encontró, porque tenía que llevarlo al colegio, y fue a despertarlo y se lo encontró frío, fíjate para una madre lo que tiene que ser, es tremendo".