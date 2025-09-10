El conocido cantante del grupo 'Andy y Lucas' acude al programa 'Me quedo conmigo' de Mediaset Infinity para sincerarse sobre la polémica de su cambio físico

Compartir







En septiembre de 2024, Lucas González, parte del famoso dúo 'Andy y Lucas', desató una oleada de comentarios por un aparente cambio en su rostro. Ante el torrente de especulaciones, negó haber pasado por quirófano. Meses después, admitió por primera vez que se había sometido a una intervención estética en la nariz, pero que el resultado había sido especialmente negativo debido a que él mismo no siguió las indicaciones médicas.

Ahora, un año después del comienzo de la polémica, el cantante se ha sincerado como nunca sobre este asunto en 'Me quedo conmigo', espacio de Mediaset Infinity en el que, junto a la psicóloga Alicia González, ha contado la intrahistoria del procedimiento, de los meses posteriores, del apoyo de su familia y de cuál es su situación actual.

"Para contar la historia bien todo comenzó con mi problema de corazón. En los conciertos me daban ciertos mareos y yo no sabía de dónde venían. Empecé a tomarme la tensión, fui al cardiólogo y ahí me vieron que tenía una arteria que que no estaba bombeando la sangre como debía, pero que con pastillas se podía solventar. Sin embargo, lo que no querían era que fuera más con el nivel de estrés", narra.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A eso se le juntó la "desviación de tabique por la que me costaba respirar por la cardiopatía", y ya decidió operarse. "Lo que pasa que no fui buen enfermo, porque esto tiene su cuidado, tiene su antibiótico, tiene su antiinflamatorio... Y yo no hacía ni caso. Se me reventó una vena, no cicatrizó, no me echaba las pomadas y no cuajó como debía. Todo tiene su explicación", asevera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Sobre el motivo por el que decidió negar al principio cualquier tipo de intervención quirúrgica, explica: "Pensaba que iba a ser como los memes, que en las redes sociales al principio te hunden y a los tres días van a por otro, pero no".

Lucas no se lo podía creer. "Era un tema tan estúpido y tan canalla que decía: '¿Cómo va a ser posible esto?' Y me dolía, me dolía mucho. Y me daba mucha porque luego me decían cosas delante de mis hijos. Lo que me molestaba era que se acercaran y dijeran sin ninguna educaci�ón: 'Quillo, a ver, ¿qué te ha hecho en la nariz?'. Vamos a ver, un poquito de sentido común", confiesa.

El compositor sostiene que lo que más le ha molestado son "las barbaridades que se han dicho". "Creo que también dice mucho de mí que yo podía haber suspendido la gira por operarme, y por no dejar tirado a mi público y no meter en problemas a promotores y demás, decidí no hacerlo", narra.

De hecho, podría haber recurrido a su seguro para cancelarlo todo, "pero es un lío de devolución de entradas, de cartelería, de promoción...", así que decidió continuar con los shows programados para la gira 'Nuestros últimos acordes', que concluirá el próximo 10 de octubre en Madrid.

Sin embargo, los problemas con su nariz aún continúan. De hecho, a lo largo de la entrevista con Mediaset, el cantante se ha visto obligado a detener la grabación en varias ocasiones para cortar el sangrado. "No sé si desde casa se ve, pero he tenido que parar la grabación tres o cuatro veces porque tengo la cicatriz y me sangra. Se sufre con esto", se ha lamentado.