Berto González 12 SEP 2025 - 19:00h.

Lydia Lozano vive en un exclusivo chalé de tres plantas en Chamartín, con más de 240 metros cuadrados, jardín, piscina y una decoración bohemia diseñada junto a su marido Charly

Lydia Lozano más allá de la televisión: de su familia a su lado solidario

Compartir







Lydia Lozano es uno de los rostros más queridos de la televisión en España. La periodista ha fichado por '¡De viernes!' y se mostró pletórica por regresar a Telecinco, el sitio en el que más tiempo ha pasado en las últimas décadas junto a su casa en Madrid, un inmueble único que comparte desde hace más de tres décadas con su marido Charly, y su inseparable perrita Bali. Una vivienda que combina estilo bohemio, amplitud y modernidad.

PUEDE INTERESARTE De cómo se conocieron a sus dos bodas: cronología de la relación de Lydia Lozano y su marido Charly

La casa de Lydia Lozano no es una vivienda cualquiera. Se trata de un antiguo “hotelito” rehabilitado, de los que se construyeron hace casi un siglo en colonias residenciales. Estas edificaciones, pensadas en sus orígenes para afiliados de la Casa del Pueblo, se han convertido con el paso de los años en propiedades exclusivas de gran valor en el mercado inmobiliario.

La vivienda de la colaboradora de '¡De viernes!' cuenta con tres plantas y una superficie total de más de 240 metros cuadrados. Según confirmaron medios especializados, la vivienda está valorada en torno a 700.000 euros. Dispone además de un pequeño jardín de unos 30 metros cuadrados y una piscina privada, lujos poco frecuentes en una zona tan céntrica de la capital.

El salón comunicado con el jardín y una decoración marcada por la iluminación

El salón está unido al porche cubierto del jardín, una estancia diáfana dividida por una gran puerta corredera de cristal que permite que la luz natural inunde todo el espacio. Esta distribución arquitectónica crea una comunicación fluida entre interior y exterior, aportando amplitud y calidez a la casa.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En cuanto a la decoración, Lydia Lozano ha optado por colores claros como el nude, el ocre y el salmón, que también se reflejan en la fachada exterior. Su marido, arquitecto de profesión, ha sido clave en la rehabilitación y el diseño de la vivienda, incorporando detalles que refuerzan ese aire moderno y bohemio que caracteriza el estilo de la colaboradora. A la decoración, se suma la presencia de numerosas plantas distribuidas por distintas estancias, que aportan frescura y un toque más natural.

Un jardín íntimo con piscina en pleno centro de Madrid

El jardín es otro de los espacios más destacados. Aunque cuenta con una superficie reducida de unos 30 metros cuadrados, está concebido como un auténtico oasis urbano. Lydia Lozano disfruta allí de momentos de tranquilidad junto a su mascota Bali y aprovecha los días de verano para refrescarse en la piscina, una de las joyas de la vivienda. El contraste entre el entorno urbano y la privacidad de este pequeño espacio verde es uno de los grandes atractivos de la casa.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Más allá de sus características arquitectónicas, la vivienda refleja la personalidad de Lydia Lozano. La mezcla de elementos modernos con un estilo bohemio se plasma en cada rincón: desde los tonos cálidos de las paredes hasta la elección de textiles y mobiliario, con algunas piezas de estilo retro. El resultado es un hogar acogedor, íntimo y muy ligado a la identidad de su propietaria, que no duda en definirlo como su refugio tras años de intensa vida mediática.