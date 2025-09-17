Celia Molina 17 SEP 2025 - 11:03h.

El mítico actor de Hollywood murió mientras dormía en su rancho de Utah el pasado 16 de septiembre, a los 89 años de edad

Disfruta gratis en 'Infinity' de 'Juego de espías', la gran película de Robert Redford

Compartir







Robert Redford, el hombre que susurraba a los caballos, murió el pasado 16 de septiembre en su casa de las montañas de Utah, a los 89 años de edad. La noticia de su deceso fue confirmada por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia Rogers & Cowan PM y su representante, quien afirmó que el mítico actor de Hollywood se fue "mientras dormía". Todavía no se ha confirmado la causa exacta de su muerte, si bien él mismo llegó a decir en una entrevista que, cuando muriera, lo haría "en silencio".

Mientras llegan los resultados de la autopsia (no se tenía conocimiento de que padeciera alguna patología), la prensa internacional ha hecho ya un completo repaso de su vida, marcada por varias tragedias como las muerte de sus dos hijos o la enfermedad que sufrió cuando era pequeño. Como tantos niños nacidos en Estados Unidos antes de 1955, año en el que se aprobó la vacuna de la polio, Robert contrajo este peligroso virus cuando apenas tenía 11 años.

La polio, la enfermedad que marcó la vida del pequeño Redford

Según la Clínica Mayo, la polio o poliomelitis es "una enfermedad causada por un virus que afecta principalmente a los nervios de la médula espinal o del tronco cerebral. En su forma más grave, puede hacer que una persona sea incapaz de mover ciertas extremidades y presente parálisis. También puede derivar en problemas para respirar y, a veces, en la muerte". Sin embargo, gracias a la campaña de vacunación que se llevó a cabo por todo el mundo, en los últimos años solo se ha registrado un pequeño número de casos a nivel global.

PUEDE INTERESARTE Robert Redford, el galán que se sirvió del cine para defender los Derechos Humanos y el compromiso social

En el caso del pequeño Redford, la polio fue una afección que marcó su vida, pues supuso el inicio de su gran compromiso con el medio ambiente. En una entrevista en El País, el intérprete declaró que, estando ya enfermo, su madre le llevó a hacer una excursión al parque de Yosemite, donde quedó extasiado por la belleza del entorno: "Cuando atravesé el túnel de entrada y llegué a lo que se llama Inspiration Point, me di cuenta de que no quería verlo, quería estar ahí, en medio de ese majestuoso paisaje. Supe que de mayor quería tener dinero para comprar tierra y preservarla, jubilarme admirando su belleza", declaró.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y, de hecho, así lo hizo. El actor pasó sus últimos años en su rancho de Utah, donde, finalmente, ha fallecido. El mundo entero ha reaccionado a la noticia de su muerte, quedando para siempre en nuestra retina películas tan taquilleras como 'Dos hombres y un destino', 'El golpe', 'Una proposición indecente' o 'El susurraba a los caballos', de las que fue el indiscutible protagonista.