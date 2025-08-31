Álex García ha recordado a través de una carta a Verónica Echegui una semana después de su muerte

El mundo de la cultura y el cine despide en shock a Verónica Echegui

Este lunes 25 de agosto el mundo de la cultura quedaba completamente devastado tras conocerse la muerte de Verónica Echegui. La actriz fallecía a los 42 años a causa de un cáncer. La noticia del fallecimiento llegaba como un auténtico tsunami dejando en shock a actores y rostros conocidos de España. Nada más conocerse, familiares, amigos y compañeros suyos de profesión se dirigían hasta el Tanatorio de La Paz de Madrid para darle el último adiós a la actriz.

Uno de ellos era Álex García. El también actor y Verónica Echegui formaron, durante 13 años, una de las parejas más sólidas y admiradas del panorama cinematográfico español. La inolvidable protagonista de 'Yo soy la Juani' y el actor se conocieron en 2010 durante el rodaje de la comedia romántica 'Seis puntos sobre Emma' y, a pesar de que su historia de amor terminó de una manera discreta en el verano de 2023, continuaban teniendo una maravillosa relación y siendo grandes amigos.

El homenaje de Álex García a Verónica Echegui una semana después de su muerte

Por eso, Álex García permanecía en el Tanatorio de La Paz con la familia de la intérprete desde que sus restos mortales llegaron a la funeraria madrileña. Discreto y sin dar declaraciones, el actor prefería pasar a un segundo plan y no llamar la atención en este último adiós privado que se hacía a Verónica Echegui. Con una actitud bastante prudente, Álex García intentaba pasar desapercibido ante las cámaras y los reporteros que se encontraban en las puertas del tanatorio madrileño.

Una semana después de la muerte de la actriz, Álex García ha querido rendir un bonito homenaje a la que fuese su pareja durante tantos años. A través de una carta remitida por su representante al periódico 'El País', el actor tinerfeño ha recordado los buenos momentos y la conexión tan especial que le unió a Verónica Echegui durante sus años como pareja y como amigos.

Un texto en el que Álex García se ha abierto en canal y ha querido destacar la calidad humana y los valores que tanto admiraba de la que fuese su pareja.

"Te has tenido que marchar para que una ola de Amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo. Para que mi móvil explote de amor... Solo quiero que esa ola de Amor continúe en tsunami y apague todos los informativos del mundo, que empape todos los dedos que señalan su dolor en el de enfrente y aliente las caras mustias de estos años que corren...", reflexiona el actor en esta carta publicada en el periódico 'El País'.

Álex García también ha querido hacer referencia en esta carta a cómo han sido los últimos días desde el fallecimiento de Verónica: "Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho en los últimos días... y también mis pies han bailado sin pensar, y te he visto sumergirte en este océano inmenso que ahora tengo enfrente, este trocito de océano en el que bañamos a Roberto Pérez Toledo mientras sobrevolábamos la película que nos fundió para siempre. Te he visto volar libre y feliz como tantas veces habíamos hablado... y bailar libre al fin. Tu partida me ha recordado millones de momentos".

Con estas emotivas palabras Álex García repasa los momentos y las escenas que ha compartido junto a Verónica Echegui. Momentos por los que destacan un especial viaje a Rumanía que el actor canario ha recordado con total emoción.