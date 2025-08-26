Este martes 26 de agosto tiene lugar la última despedida a la actriz de 'Yo soy la Juani' tras perder la vida a los 42 años a causa de un cáncer

La carta de despedida de Silma López, la mejor amiga de Verónica Echegui

Compartir







Este pasado lunes, el mundo del cine español conocía la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui a los 42 años a causa de un cáncer. Hasta el Tanatorio de La Paz se desplazó su entorno más cercano, amigos y compañeros de profesión. No podía faltar Álex García, gran amor de la actriz y con quien mantuvo una relación sentimental durante más de una década.

El también actor no se separó en ningún momento del féretro y evitó cualquier aparición pública, ya que su intención era hacerlo con discreción, sin ser visto. Ahora, este martes, se han publicado las primeras imágenes de García en el último adiós de la protagonista de 'Yo soy la Juani'.

PUEDE INTERESARTE Los últimos meses de vida de Verónica Echegui: con trabajo y haciendo una petición a su entorno más íntimo

Tal y como se observa en las capturas, el protagonista de 'Tierra de lobos' está acompañado por su círculo más íntimo mientras recorre los pasillos del tanatorio.

PUEDE INTERESARTE Familiares y amigos dan el último adiós a Verónica Echegui en un funeral con una ceremonia íntima y sencilla

La despedida se ha desarrollado en un clima de sobriedad y recogimiento total: la familia ha pedido que se lleve a cabo en la más estricta intimidad, tal y como era el estilo reservado que siempre distinguió a Echegui.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La ceremonia ha comenzado a las 11:00 horas y sus seres queridos han decidido despedirla como ella quiso: con discreción y arropada solo por los suyos.

Un homenaje a la icónica intérprete que ha durado en torno a 25 minutos tras ser incinerada y en el que se la ha recordado entre aplausos y lágrimas, y en el que no podía faltar García, que ha acudido a la misa vistiendo una camisa de manga corta con detalles negros y pantalones negros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El actor ha estado junto a su representante Antonio Abeledo -que también era quien llevaba la carrera profesional de Verónica- y otro íntimo amigo, y se ha mostrado abatido en el interior del tanatorio, sin querer pronunciarse sobre la muerte de la actriz.

De acuerdo a 'TardeAR', el actor está "destrozado". "Me han dicho que está roto de dolor por quien ha sido su pareja. Que está absolutamente desolado", han apuntado desde el programa de Telecinco.

Momentos durísimos en los que Álex ha estado recibiendo el apoyo de rostros conocidos como Paco León, Cayetana Guillén Cuervo, Daniel Guzmán, Sara Sálamo, Silvia Alonso, o Dafne Fernández entre otros, quienes también se desplazaron al tanatorio para dar el pésame a la familia.

Álex García y Verónica Echegui

Se conocieron en el rodaje de 'Seis puntos sobre Emma' en 2010 y, desde entonces, compartieron más de una década de noviazgo. Su romance siempre se mantuvo alejado de los titulares, aunque ambos mostraron en ocasiones gestos públicos de cariño.

Los dos somos muy cariñosos y cuando me preguntan la fórmula de por qué funciona nuestra relación, siempre contesto que no lo sé", señaló la actriz a 'Mujerhoy' en 2017.

Ella llegó a decir en una ocasión que tenía "instinto maternal" y que la "encantaría" tener hijos "algún día", aunque no se hizo posible.

En 2022, Verónica le dedicó su Goya por 'Tótem Loba', destacando su apoyo incondicional como productor y pareja: "Álex, que lo coproduce… mi amor, ¡cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado! Te amo".

Finalmente, en 2023, se hizo pública su ruptura, pero no hicieron declaraciones al respecto.