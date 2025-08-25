Pedro Sánchez se ha mostrado impactado por la noticia: "Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui"

Última hora de la muerte de Verónica Echegui: la actriz permanec�ía ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid

El mundo del cine español se encuentra en shock tras conocer la trágica noticia del fallecimiento de Verónica Echegui a los 42 años, una de las actrices más importantes del panorama nacional en las últimas décadas.

La inolvidable figura de la actriz traspasó la pantalla ya desde su debut con la película ‘Yo soy la Juani’ de Bigas Luna en 2006, a partir de entonces tuvo una exitosa carrera donde fue nominada a los Goya hasta en cinco ocasiones.

Verónica, que mantuvo una larga relación sentimental con el también actor Álex García -con el que rompió en el verano de 2023, aunque ninguno habló nunca públicamente sobre su decisión de emprender caminos separados tras 13 años juntos- apareció en pantalla por última vez en la comedia romántica de Dani de la Orden 'A muerte'.

La actriz madrileña será recordada, además, por sus papeles en películas como 'Katmandú, un espejo en el cielo', 'El patio de mi cárcel', 'Seis puntos sobre Emma', 'Kamikazes' o 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', además de participar en series como 'Cuéntame como pasó', 'Apaches', o 'Tres caminos'.

Pedro Sánchez, impactado por la noticia

Desde el mundo de la cultura numerosos personajes han querido expresar a través de las redes sociales su cariño por la actriz, incluso Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se ha mostrado impactado por la noticia.

