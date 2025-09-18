Claudia Barraso 18 SEP 2025 - 19:13h.

Dominic Purcell, actor que da vida a Lincoln Burrows en 'Prision Break', sorprende a sus fans con un radical cambio de 'look'

El actor Dominic Purcell, conocido por dar vida al personaje de Lincoln Burrows en ‘Prision Break’, ha sorprendido a todos sus fans con un radical cambio de imagen que incluso cuesta reconocerle.

En la serie estadounidense, el protagonista destacaba por su apariencia física. Purcell hace de un prisionero que trata de escapar de una prisión de máxima seguridad con ayuda de su hermano, quien idea un plan de fuga basado en los conocimientos de un ingeniero estructural. Lincoln, un hombre que fue condenado a muerte injustamente, destacaba por su físico, muy musculado y rapado, como un prisionero de verdad.

Con esta apariencia consiguió mucha fama gracias a esta exitosa serie. Sin embargo, a sus 55 años ha dejado sin palabras tras mostrar cuál es su nuevo ‘look’. Aunque sigue destacando por sus músculos, ahora tiene una gran barba blanca que le cubre la mayor parte de su rostro. También ha dejado atrás su cabello rapado, ahora muestra con orgullo su pelo blanco.

Un cambio que comenzó con su relación con Tish Cyrus

Hace unos meses que publicó una fotografía en lo que parece un aeropuerto. El post recibió muchos comentarios de sus compañeros y sus seres queridos reaccionando a la pronunciada barba blanca del actor británico. “No tengo ni idea de quién es ese. ¡Traed a mi marido de vuelta!”, bromeaba su mujer en la publicación del perfil de Instagram del actor.

Una nueva etapa en su vida

Era de esperar que comenzasen las especulaciones sobre los motivos de este nuevo cambio. ¿Nueva temporada de ‘Prision Break’? ¿Nuevos proyectos? ¿O simplemente una nueva etapa en su vida? El protagonista de la serie estadounidense luce esta imagen desde que empezó una nueva vida con Tish Cyrus, madre de Miley Cyrus, casado con ella desde 2023