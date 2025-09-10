El programa de Mediaset Infinity regresa con un nuevo protagonista, el integrante del dúo musical 'Andy y Lucas'

'Andy y Lucas', el dúo gaditano formado por Andrés Morales -Andy- y Lucas González, irrumpió en la escena musical española en 2003 con su primer álbum, que rápidamente se convirtió en un fenómeno.

Pero más allá del talento musical y la cercanía de sus letras, detrás de este proyecto existió desde el inicio una gestión empresarial estratégica en la que Lucas asumió un rol clave como motor organizativo. Así lo ha asegurado el propio cantante, protagonista del último episodio de 'Me quedo conmigo', de Mediaset Infinity, ya disponible.

El origen del grupo se remonta a la adolescencia de ambos en Cádiz. En aquellos años comenzaron a cantar juntos en reuniones familiares y locales pequeños, hasta que una maqueta llamó la atención de la industria discográfica. El contrato con Sony Music fue el punto de partida para profesionalizar una propuesta que mezclaba pop, flamenco y balada romántica. Sin embargo, necesitaban solvencia económica, y Lucas decidió asumir el papel empresarial para la gestión del grupo.

Mientras Andy se enfocaba más en en la interpretación, Lucas velaba por las decisiones empresariales: negociación de contratos, coordinación con la discográfica, gestión de giras y, con el tiempo, la planificación de la marca 'Andy y Lucas' como algo más que un simple dúo musical.

"Le dije que iba a ser yo el empresario del grupo porque era el más solvente. Fue de mutuo acuerdo. Yo puse el dinero y desde entonces lo llevo todo. Yo soy el que pago a los músicos, yo soy el que pago por sonido, yo soy el que pago al por propio Andy, el que lleva el merchandising, el que habla con nuestro representante... Son horas, horas y horas y horas al teléfono, son horas que no he estado con mi familia, son enfados, mosqueos...", revela Lucas en el espacio de Mediaset.

Pese a que recae en el compositor el gran peso profesional, Lucas asegura que se reparten los beneficios "por igual".

"Ganamos lo mismo. Es verdad que yo a lo mejor he hecho muchas canciones para 'Andy y 'Lucas y yo cobro más por los derechos de autor. Pero dejando a un lado eso el resto es igual, y no lo veo mal, porque siempre he pensado que somos uno", recalca.