Claudia Barraso 18 SEP 2025 - 20:25h.

Justin Bieber ha sorprendido en sus redes sociales, llenándolas de fotografías, algunas nunca han sido reveladas antes

El entorno de Justin Bieber revela el verdadero motivo que "ha puesto a prueba" su matrimonio con Hailey

Justin Bieber retoma de manera radical su actividad en las redes sociales. En apenas 24 horas, el artista ha ido publicando imágenes a cada hora. Algunas con menos sentido que otras, pero su perfil de Instagram se ha llenado de nuevos posts que no han pasado desapercibidos.

La mayoría de ellos eran de zapatillas o muebles, posibles proyectos del artista. Se podría decir que esta llamada de atención a todos sus seguidores puede que sea una estrategia de marketing. Otras veíamos que eran de él mismo, posando de manera graciosa o con sus atrevidos ‘outfits’ en diferentes eventos y lugares del mundo.

Unas imágenes muy personales

Las que más han gustado a sus fans han sido las fotografías más personales. En algunas fotos ha mostrado a su esposa Hailey Bieber junto a su hijo. En otras simplemente aparecía la pareja. Son fotos más o menos actuales, pero todas ellas han dado de qué hablar. ¿Por qué el cantante ha decidido ‘petar’ su perfil de Instagram con fotos antiguas?

Las fotos que más impresión han causado entre sus fans

Aunque desconocemos el motivo, Bieber se ha puesto sentimental en alguno de sus contenidos. Como por ejemplo con la imagen que aparece el tumbado sobre las piernas de su mujer mientras ella lucía una gran barriga de embarazada. También ha publicado una foto besando la cabeza de su hijo o del matrimonio paseando a su bebé.

Los primeros pasos de Jack Blues

Una de las publicaciones que más ha emocionado a sus ‘followers’ es la del pequeño Bieber dando sus primeros pasos por el campo junto a su madre. En la fotografía aparece la modelo agarrando la mano a su hijo mientras este comienza a dar pasitos por el césped. Todos los comentarios fueron de sorpresa, ya que el pequeño Jack Blues está creciendo muy rápido.