Lydia Lozano no se queda atrás cuando se trata de los últimos ‘salseos’ y, hablando sobre las parejitas del momento en el programa 85 de ‘En todas las salsas’, la periodista desvela el vínculo que tiene con Mario Casas. La colaboradora de ‘De viernes’ no deja de sorprender con sus infinitas anécdotas relacionadas con el mundo del espectáculo y no se ha quedado callada a la hora de opinar sobre la relación del actor con Melyssa Pinto. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

La relación entre Mario Casas y Melyssa Pinto ha estado en el foco mediático desde los primeros rumores sobre su historia de amor. Ahora que el actor finalmente se ha pronunciado sobre su romance con la influencer, Lydia Lozano llega arrasando como colaboradora estrella en el regreso del videopodcast con mucho que comentar sobre el tema. “Soy tan fan de ellos, me pegan mogollón”, confiesa la periodista con conocimiento de primera mano sobre su relación.

La colaboradora de ‘De viernes’ ha dejado sin palabras a los presentes en el plató de ‘En todas las salsas’ al confesar el estrecho vínculo que mantiene con Mario Casas, de ahí que esté al tanto de cómo es el actor en distancias cortas. “Es encantador”, confiesa acerca del gallego. La periodista se adentra también a opinar sin tapujos sobre la historia de amor que protagoniza junto a la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. “Amo a Melyssa, tiene algo muy especial”, declara con seguridad. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Algo que ha impactado a los seguidores de la parejita desde el principio de su relación es el choque entre sus mundos: un actor y una ‘chica reality’. “Esta relación ha llamado mucho la atención”, comienza explicando Vai, presentadora de ‘En todas las salsas’. Si bien es cierto que la catalana saltó a la fama tras su participación en distintos realities, Melyssa se encuentra muy alejada de su pasado televisivo en la actualidad. “Muchas influencers, cuando salen de un reality, reniegan de ese mundo”, comentan en el plató. ¡Haz click y entérate de todo!

