17 SEP 2025 - 13:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela cómo se ha sentido cómo colaboradora y da su opinión más sincera sobre los participantes

Oriana Marzoli desvela cuál ha sido su mayor locura por amor

Oriana Marzoli se estrena por fin como colaboradora estrella de ‘El loco amor’, el nuevo dating show de Mediaset Infinity. Tras anunciar su participación en el programa , la exconcursantes de ‘Supervivientes’ ha ido dejando detalles de cómo sería. Ahora, con el dating ya empezado, la influencer cuenta todos los secretos de las grabaciones y desvela su opinión sobre todos los participantes.

Oriana comienza diciendo cómo ha sido su experiencia los primeros días como colaboradora . “Ha sido increíble”, admite con una sonrisa en la cara. Con Sebastián Gallego, el presentador, ha encajado muy bien y ambos confiesan que se ríen mucho juntos, propiciando un buen ambiente en el ‘set’. “Me he sentido muy cómoda”, reconoce. Además de Sebastián, una de las partes fundamentales de este dating show son los conquistadores e inconquistables de quien la influencer no duda en dar su más sincera opinión y desvelar cómo se comportan detrás de cámaras.

Rodeada de ‘inconquistables’ y ‘conquistadores’, Oriana no ha podido evitar hacer un viaje al pasado y rememorar su paso por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. “Me trae recuerdos de mi pasado”, admite la venezolana. Aunque admite que no se siente del todo reflejada en las chicas que participan debido a la diferencia de edad, hay algo que las une: todas han tenido o tiene el deseo de enamorarse. “También estuve conociendo, enamorándome”, dice Oriana.

Oriana Marzoli se siente ‘boomer’ rodeada de los inconquistables y conquistadores

Entre risas y confesiones, Oriana desvela que se siente ‘boomer’ rodeada de todos los inconquistables y conquistadores. Chicos y chicas jóvenes que hablan con una ‘jerga’ que a la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ le cuesta entender. “Me siento un poquito boomer”, admite Oriana. La venezolana cuenta que acaba de enterarse de lo que significa ‘body count’, un término que utilizan los participantes del dating show. “Estoy chapada a la antigua”, reconoce riéndose.

Oriana Marzoli regresa a su canal 'Algo pasa con Oriana' para contar todos los detalles de su 'debut' como colaborado estrella de 'El loco amor'. La exconcursante de 'Supervivientes' desvela cómo es su relación con Sebastián Gallego, con quién responde alguna que otra pergunta salseante y confiesa qué opina sobre los inconquistables y conquistadores