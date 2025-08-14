Natalia Sette 14 AGO 2025 - 13:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes' confiesa todo lo que ha hecho por amor y por qué se arrepiente

Oriana Marzoli, muy ilusionada por su nuevo proyecto profesional en televisión

Oriana Marzoli se prepara para reunirse de nuevo con Facundo González tras un mes sin verse. Mientras prepara la maleta, la exconcursante de ‘Supervivientes’ recuerda que el casting de ‘El loco amor’ , el nuevo dating show de Mediaset Infinity, sigue abierto y a la espera de nuevos concursantes. Personas que estén dispuestas a implicarse y sobre todo a hacer locuras por la persona que quieres. Para animarlos, Oriana desvela cuál ha sido su mayor locura por amor.

“Queremos personas que hagan locuras por amor”, comienza diciendo. Aunque admite que el casting de ‘El loco amor’ está teniendo muy buena acogida, todavía hay plazas libres. Es por ello que Oriana ha querido compartir cuáles han sido sus mayores locuras por amor, para animar a la gente que se apunte al casting a qué sea valiente y lo de todo por encontrar a su pareja ideal. “He hecho muchísimas locuras”, admite avergonzada.

La influencer ha tenido varias parejas a lo largo de los años, y por alguna de ellas admite haber hecho alguna que otra locura. “Cometí locuras de las que ahora me arrepiento”, reconoce entre risas. Cuando estás enamorada, hacer ese tipo de cosas te parecen románticas, pero con el tiempo van perdiendo su encanto. “Mi cerebro no estaba bien en ese momento”, admite mientras cuenta qué hizo.

Oriana Marzoli explica los motivos por los que se arrepiente de su mayor locura por amor

Oriana Marzoli reconoce que se arrepiente mucho de una de las mayores locuras que hizo por amor. Una de las cosas de las que habla es de su paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y recuerda cómo dejó su trono para pretender a Tony Spina, quien poco después se convirtió en su pareja. Aunque considera que degradarse de esa forma fue una locura, no es de lo que más se arrepiente.

“Fue una gilipollez”, afirma mientras explica qué fue lo que hizo por un exnovio suyo que todavía la persigue. La creadora de contenido cuenta que sólo llevaba 3 meses con él cuando decidió hacer algo que marcaría su vida para siempre. “Me da un asco terrible”, admite ahora que han pasado varios años.

Oriana Marzoli regresa una semana más a su canal ‘Algo pasa con Oriana’ para responder preguntas sobre su relación con Facundo González y aclarar sus mayores locuras por amor. La venezolana, conocida por ser un libro abierto para sus seguidores responde a todo con la mayor sinceridad ¡Descubre sus declaraciones dándole al play!