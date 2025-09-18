Pedro Jiménez 18 SEP 2025 - 16:36h.

Marisa Martín Blázquez ha desvelado todos los detalles del encuentro entre ambos en una fiesta que está dando mucho de qué hablar

El 60 cumpleaños de Terelu Campos ha estado lleno de personalidades y celebridades que no han dejado indiferentes a nadie. Pero sin duda, hay dos invitados que han generado reacciones de todo tipo: se trata de la presencia de Montoya y Anita, a quienes les hemos podido ver juntos en la fiesta de la colaboradora de Telecinco y en donde, a pesar de que posaron por separado delante de las cámaras en un primer momento, 'Vamos a ver' ha desvelado este jueves las imágenes de lo que pasó entre ellos dentro del cumpleaños, manteniendo ambos un íntimo encuentro.

En las imágenes que 'Vamos a ver' ha desvelado podemos ver que no solamente han estado juntos en la fiesta de la mayor de las Campos, sino que hay un momento dado en el que se saludan con dos besos: Anita Williams está sentada en la mesa y es Montoya quien llega por detrás para saludarla. Ella, que no se lo espera y se toca el pelo a modo de nervios, procede también a saludarle.

Marisa Martín Blázquez revela todos los detalles del encuentro

Marisa Martín Blázquez, colaboradora y periodista de 'Vamos a ver', ha ofrecido todos los detalles: "Cuando Montoya entra la mesa ya está formada. Él llegó y la vio y a mi manera de ver, los dos ya habían hablado antes y ya sabían cómo iba a ir la cosa. Cuando Anita vio que llegaba, se empieza a poner súper nerviosa y empezó a hacerse la loca de: '¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo resolvemos esto?'".

Finalmente, "Montoya le dio dos besos y luego fluyó todo, yéndose cada uno por su lado", ha concluido Marisa Martín Blázquez. Tras esta información que ha ofrecido la periodista, las reacciones en el plató se han sucedido, con un Alessandro Lecquio que no entiende cómo se han podido ver cuando Anita le "juró en el plató que no volvería con Montoya aunque se acabara el mundo. No entiendo nada".