Leticia Requejo desvela en El tiempo justo los detalles del misterioso encuentro entre Anita Williams y Montoya

El enfado de Anita tras ser pillada en un hotel con Montoya: "No era una quedada romántica. Estoy cansada de que todo se tergiverse"

Compartir







‘El tiempo justo’ se sumergió este martes en uno de los encuentros más comentados: el inesperado reencuentro entre Anita Williams y Montoya, cuya relación había quedado rota desde hacía tres meses y medio.

Según relató la colaboradora Leticia Requejo, todo comenzó cuando Anita vio la última entrevista de Montoya en ‘¡De viernes!’. Conmovida por el testimonio de su expareja, decidió llamarle para tender puentes. La primera conversación, sin embargo, no cerró las heridas del pasado y ambos optaron por verse en persona.

Los detalles del encuentro

El detalle que más sorprendió a los colaboradores fue el lugar escogido para este reencuentro: no una cafetería ni un espacio neutro, sino un hotel apartado en la montaña, donde compartieron una misma habitación y pasaron “muchísimas horas” conversando.

Según Requejo, Anita aseguró que fue una charla intensa, llena de reproches y confesiones, más que una escapada romántica.

La gran incógnita, sin embargo, sigue en el aire: ¿pasaron la noche juntos? La respuesta de Anita, reproducida textualmente en el programa, no disipó dudas: “¿Qué cambia si hemos pasado la noche juntos Montoya y yo?”. “Les han pillado con el carrito del helado…”, zanjaba Leticia Requejo en plató.

Entre los colaboradores, las interpretaciones fueron variadas: algunos creen que la pareja se sigue enganchando mutuamente, otros que Montoya se aprovecha de la dependencia emocional de Anita.