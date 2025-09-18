Novatadas universitarias: cuando la tradición se convierte en humillación

Con el inicio del curso universitario, vuelven también las novatadas. Rituales que en muchas ocasiones rozan la humillación y que convierten en un auténtico infierno la vida de los recién llegados. Aunque muchas las universidades las han prohibido, lo cierto es que se siguen haciendo.

Tras tratar este tema en 'Vamos a ver', Patricia Pardo ha contado la mala experiencia que tuvo con las novatadas cuando empezó la universidad en Madrid: "Yo lo pasé muy mal con las novatadas, hace ya como 24 años. Aquí en Madrid eran bastante crueles", ha comenzado.

Patricia Pardo: "Había cosas que eran muy desagradables y yo lo pasé realmente mal"

La presentadora ha continuado desvelando los malos momentos que le hicieron pasar: "Se supone que eran para conocer gente. En mi caso era para conocer el metro de Madrid y yo recuerdo que nos hacían cosas, para mí en aquel momento muy humillantes, como desfilar en la Gran Vía en pañales o que te tirasen a la fuente de Plaza de España y que te tirasen cola y más cosas. Había cosas que eran muy desagradables y yo lo pasé realmente mal", ha contado en directo.

Además de los alumnos, son muchos los vecinos que cada año sufren estas novatadas ya que ven cómo sus barrio se convierten en epicentro de estas bromas pesadas y el ruido no les deja descansar en toda la noche.