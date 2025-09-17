El invitado bomba en la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos que ofenderá a Mar Flores

La celebración de los 60 años de Terelu promete convertirse en el evento social de la temporada gracias a una lista de invitados que ya está dando mucho que hablar

Terelu Campos celebrará en la noche del miércoles en Madrid su 60 cumpleaños rodeada de amigos y, sobre todo, de su familia al completo. Su hija Alejandra Rubio acudirá acompañada de Carlo Costanzia, mientras que Carmen Borrego hará lo propio junto a su hijo José María Almoguera y su pareja, lo que simboliza un clima de unidad tras meses de tensiones públicas.

Rostros conocidos de la televisión

Además de la familia, la fiesta contará con la presencia de rostros muy vinculados a Terelu que se han repasado en 'El timpo justo': Quique Calleja, Bea Archidona, Antonio Montero, Belén Ro, Nuria González, Carmen Alcayde o Santi Acosta, entre otros.

En total, más de un centenar de invitados que darán color a una noche que ya apunta a histórica.

El nombre que puede abrir una guerra

Sin embargo, entre los asistentes confirmados destaca uno en particular. Se trata de un hombre cuya presencia no figura en la convocatoria oficial, pero que ha recibido una invitación personal e intransferible de la propia Terelu.

Un invitado inesperado que, según los colaboradores, puede interpretarse como una auténtica provocación hacia Mar Flores y que amenaza con desatar un auténtico cisma en el universo Campos.

